Semana crucial…

“Desde la Curul 26”

Por: Juan Ramón Negrete Jiménez

Estamos llegando al fin del mes de mayo y con ello entrando a los últimos 31 días para que el Congreso del Estado pueda realizar la reforma electoral para el estado de Colima. Lo que no fue posible realizar los anteriores dos años y fracción, ahora ya no tienen de otra, o sale este mes de junio o de plano se quedará para mejor ocasión.

Por optimismo no para los distintos actores afirman que les sobrarán días para sacar dicha reforma, y quizá sí lo obtengan, siempre y cuando se alcances consensos, lo cual no necesariamente implique que sea lo mejor en la materia.

Apenas el pasado fin de semana el titular del Ejecutivo del Estado dijo que este lunes o a más tardar mañana martes estarán alcanzando esos consensos de las más de diez iniciativas que se recibieron en el Congreso, para que ahora sí los diputados se pongan a elaborar los dictámenes y llevarlos a la brevedad al pleno para realizar las reformar a la Constitución Política del Estado.

Una vez que se aprueben esas modificaciones se enviarán como Minuta Proyecto de Decreto a los diez municipios, para que en sus respectivos cabildos las aprueben o no, –no se modifican–, y las regresen al Congreso del Estado.

De acuerdo a la ley, disponen hasta de treinta días para hacerlo, sin embargo, aquí como parte de la negociación que ya se debió haber dado este domingo, al menos las seis administraciones emanadas del Partido Acción Nacional, aplicarán el fast track, y en menos de lo que dura un gallo tartamudo para cantar, las regresarán aprobadas.

Inmediatamente que eso suceda el Congreso del Estado habrá de realizar la declaratoria de validez de la reforma Constitucional y a la par estarán presentando las reformas al Código Electoral del Estado de Colima, y serán aprobadas de inmediato para que se turnen al Ejecutivo del Estado y ordene su publicación… todo eso antes de que concluya junio.

De entrada le diré que no será la reforma que a usted le gustaría que se diera, no, la discusión se ha centrado sobre la reelección, no habrá disminución, ni mucho menos ampliación de integrantes del Congreso del Estado.

De hecho el titular del Ejecutivo en la entrevista que le hicieron el fin de semana dejaba en claro que habían sido retiradas algunas iniciativas relacionadas con la reforma electoral, y entre ella, están las que proponían reducir el número de integrantes para la próxima Legislatura.

El Partido Acción Nacional retiró al menos dos iniciativas una de la diputada Adriana Mesina Tena y otra del Coordinador del grupo parlamentario del blanquiazul, Luis Humberto Ladino Ochoa, no sé cuantas iniciativas más hayan sido retiradas pero de esas sí estoy seguro.

La concertacesión… aguas

Dicen los que saben que este fin de semana, –hablan de que sería este domingo–, se dio esa reunión para alcanzar los acuerdos… en esa encerrona participaría el dirigente estatal del Partido Acción Nacional y de entrada el tema principal dentro de la reforma electoral era lo referente a la reelección en los cabildos.

Ahí las posiciones eran encontradas, mientras la iniciativa del PRI y de los diputados independientes iban en el sentido de que los presidentes municipales, –no sé si se incluya a todo el resto del Cabildo, que pretende reelegirse, que debiera ser pues pretenden ser reelectos para otro período–, se separen en el mes de noviembre.

Por su parte el Partido Acción Nacional en su propuesta de reforma, pretende que la separación sea dos meses antes de que se vaya a realizar la elección, es decir que se mantengan en el cargo hasta el último momento… eso es precisamente lo que se iba a discutir este domingo.

Los enterados del tema dicen que eso es lo que iba a negociar el PAN.

A mí no me haga caso, pero dicen que pare de esa negociación involucró otras cosas, entre ellas se habló algunas posiciones incluido el Poder Judicial.

Es decir el PAN iba a “ceder”, o a negocia la fecha de retiro de los alcaldes a cambio de… No sé qué se pidió, ni qué se llegó a conceder, pero no faltará mucho para saberlo con certeza.

Eso sí los que sentaron en esa mesa no deberán estar confiados por el solo hecho de que cedieron algunas cosas: como le dije antes no sé qué estuvieron dialogando, lo que sí es que iban a tratar de sacar lo más que se pudiera y a cambio sacar la reforma electoral.

Sin embargo los que estuvieron negociando no deben estar confiados, porque lo que el PAN está visualizando es que “otro” impugnará la reforma electoral y como s un hecho que saldrá en fast-track, lo más seguro es que nuevamente le den “palo” en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como ocurrió allá en 2009 y de esa manera el ganón sería el blanquiazul, que ya tendrá en su poder lo que haya negociado y no se verá obligado a cumplir compromisos porque todo quedará como hasta la fecha.

Y si bien podría modificarse en algunas cuestiones el Código Electoral del Estado, será por encimita, ya que ninguna tendría que ver con reformas constitucionales.

Si realmente se quiere reformar la separación de los alcaldes, debiera analizarse muy a profundidad dos iniciativas, la planteada por el dirigente estatal de Movimiento Ciudadano que propuso se retire, y aquí vuelvo a reiterarlo, que se separe no solo el Presidente Municipal, sino todos los integrantes del Cabildo que van a buscar la reelección.

La otra iniciativa es la del Partido Revolucionario Institucional, que propone el mes de noviembre, y de no separarse los alcaldes y su cuerpo de índico y regidores, estarán participando de manera inequitativa sobre el resto de aspirantes, no solo de los otros partidos, sino del que ellos mismos pertenezcan y de los ciudadanos que pretenden participar en la contienda electoral.

¿Cuándo separarse?…

El tema para nada es intrascendente y debería ser incluido desde la Constitución Política del Estado, y no dejarlo al Código Electoral, porque como ya lo han señalado algunos estudiosos del derecho, esta modificación involucra hasta el asunto de los derechos humanos.

Entonces si realmente están interesados en contender en una elección consecutiva los actuales integrantes de los cabildos se devoran separarse cuando menos al momento mismo en que se inicien los precampañas en los partidos políticos, para que todos los aspirantes entren al juego en igualdad de condiciones.

Claro que ahorita los que están gobernando en los municipios dicen, que no es justo, que ellos ganaron la elección, etcétera, etcétera, pero ¿sería justo y equitativo que utilizando todo un aparato de gobierno, recursos oficiales, medios de comunicación, estén buscando una reelección?, mientras usted hijo de vecino, ¿sin ningún apoyo, ni reflector, ni personal a su servicio, ni programas institucionales a su servicio lo obliguen a ceñirse a otras reglas?

A quienes actualmente están en los cargos nadie los obliga a separarse, es más, no deberían separarse, porque cuando por primera vez fueron a buscar el respaldo ciudadano, le dijeron a la gente que querían servirle por tres años y ¿qué vemos en la realidad? algo muy distinto, gente dispuesta a seguirse “sacrificando” y perpetuarse en el cargo y cuando se acercan los tiempos buscar brincar a otro puesto de elección como si nada más ellos existieran.

Otra cosa a la que no le van a entrar en esta reforma es en lo referente a la reducción al financiamiento público, prevista en algunas iniciativas, pues pasaron por alto lo preceptuado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 41, fracción segunda de nuestra Carta Magna, en donde de manera expresa hace referencia al financiamiento de los partidos para el sostenimiento de sus actividades.

Si bien el financiamiento a los partidos es un reclamo de la sociedad, deberá hacerse en las instancias correspondientes, no aquí.

En fin, ya los tiempos se les vinieron encima, por lo que como lo señala al inicio, esta será una semana crucial.

Para acabar…

*Este lunes a las 10:00 de la mañana, en el marco de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023, la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, está invitando a los “Diálogos para una Cultura Cívica”, los trabajos se desarrollarán en las instalaciones del Instituto Superior de Educación Normal del Estado de Colima, en el auditorio “Benjamín Fuentes González”.

*Este martes habrá reunión de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios del Congreso del Estado, para definir qué será lo que habrán de concluir en la siguiente sesión, no será remoto que si les hacen llegar los dictámenes relacionados a la reforma electoral, en la siguiente sesión puedan entrarle a la misma.

