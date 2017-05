Se trabaja con protocolos de seguridad en escuelas: Hernández Rosas

Edgardo Zamora|COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- El secretario de Educación, Oscar Hernández Rosas, dio a conocer que en planteles educativos se trabaja con los protocolos de seguridad con el fin de resguardar a estudiantes y trabajadores de la educación.

“Estos establecen que los planteles deben permanecer cerrados todo el tiempo. Al entrar el último estudiante las escuelas deben cerrarse con cadena y candado, si es preciso”.

Además que no debe abrirse hasta la hora de salida de los alumnos. También, que cualquier persona que llegue a la institución debe ser identificada, saber qué asunto tiene, si tiene hijos cursando en la escuela.

“Y si no es así, saber a qué va, con quién va, si no es necesario pasar a la escuela, no pasará; los asuntos en la puerta y la escuela siempre cerrada es una medida que se ha tomado como disposición general en los protocolos de seguridad precisamente para evitar que ingresen a centros educativos personas que tengan una mala intención”.

En torno a la capacitación a docentes en primeros auxilios, el funcionario expresó que se trabaja con la Cruz Roja en un protocolo específico para primeros auxilios en educación básica, “que habremos de presentar posteriormente y habremos de capacitar a docentes que voluntariamente quieran capacitarse”.

Comentarios

Comentarios