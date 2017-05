Se deslinda Insúa de inseguridad y le echa la culpa al gobernador

*Nicolás Contreras lo responsabiliza de cobrar multas y obtener recursos para seguridad

Colima, Col.- El presidente municipal de Colima, Héctor Insúa García, se deslindó de su responsabilidad como autoridad de brindar seguridad en su municipio y culpó al gobernador Ignacio Peralta y a los medios de comunicación del problema.

En una ríspida comparecencia ante los diputados del congreso, quienes insistieron en que puntualizara sus respuestas, Insúa García dio vueltas a los cuestionamientos.

“La responsabilidad de atender los temas relacionados con la seguridad pública (…) en el marco de esta misma reforma (de 1999 a la constitución) se ha establecido un par de artículos transitorios, la posibilidad de que si existe esta atribución contenida para ser prestada por el Poder Ejecutivo o alguna otra responsabilidad, esta podrá ser ejecutada a través del mismo y ese es el caso del municipio de Colima”, recalcó.

El priista Octavio Tintos y también el independiente Nicolás Contreras insistieron al presidente municipal capitalino que respondiera de manera concreta las preguntas pero el edil esquivó su responsabilidad.

“La pregunta me parece como de examen, y en realidad me parece muy interesante aprovechar esta oportunidad más allá de debatir sobre un tema, pudiéramos profundizar de una problemática que me parece que es la que llama a todos los que somos representantes populares”, aseveró.

El alcalde capitalino manifestó que es difícil explicarle a los ciudadanos las competencias y facultades de cada autoridad; “la gente no entiende y sólo quiere respuestas a sus problemas. No debemos evadir los compromisos, que cada quien asuma la responsabilidad que le corresponde”.

Recordó que en el municipio de Colima –que desde hace décadas carece de cuerpo de seguridad pública- la responsabilidad ha sido de la Policía Estatal Preventiva (PEP) a cargo del gobernador en turno “de tal manera que en el caso del municipio de Colima, prácticamente todo el tiempo esa atribución ha sido ejercida por el estado”, insistió.

Enfatizó que el convenio de seguridad está vigente y fue ratificado tanto por Mario Anguiano Moreno como Ignacio Peralta cuando fueron alcaldes.

Incluso, culpó a los diputados quienes no quisieron llamar a comparecer al gobernador y los altos índices delictivos así como los medios de comunicación de tergiversar sus declaraciones con respecto al tema.

En entrevista posterior, el alcalde capitalino puntualizó que la responsabilidad en materia de seguridad pública en el municipio de Colima son del gobierno del estado, “y por lo tanto los resultados se tienen que revisar de la mano de la autoridad estatal. Nosotros hemos estado en la mejor disposición de colaborar, y estamos abiertos a que regrese la seguridad pública al municipio, siempre y cuando exista una propuesta razonable en términos de presupuesto, de personal, equipamiento y de delimitación clara de las facultades y las atribuciones”.

