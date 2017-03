¿QUIÉN APOYA A MARIO, PAN O PRI?

Análisis Político

Por: Abel González Sánchez

Desde el inicio de la campaña por la gubernatura el PAN agarró la bandera política contra Mario Anguiano, ex gobernador del estado, tomando de base el endeudamiento estatal y después cuando los panistas ganan el control político de la legislatura local, se callan, se olvidan sobre este asunto esperando dizque la investigación del Osafig, pero el PRI también le entró al baile antes de la elección, pero no ha hecho algo visible, se han culpado uno a otro entre el PAN y el PRI, Nicolás Contreras conformó una Comisión para el ejercicio del juicio político en el Congreso del Estado y del Poder Judicial que se le sigue al ex gobernador Mario Anguiano Moreno sin embargo es tema complejo. Nuestro análisis es que no le van a quitar ni un pelo a Mario Anguiano, por muchas razones que luego detallamos, pero los partidos deben conducirse mejor y más profesionalmente, porque pierden credibilidad, parecen niños, “El Pan tiene la culpa”, y responden, no “El PRI es el culpable”, ¿A que juegan ambos? La verdad es que un juicio político es complejo y requieren de la anuencia legislativa local y federal, hasta de Gobernación para encarcelar a un ex gobernador, sería bueno preguntarle a Osorio Chong sobre este asunto y allí también sale otra gran verdad.

UNA CABEZA DENTRO DE LA ALCALDÍA DE MANZANILLO

La alcaldesa de Manzanillo, Gaby Benavides Cobos participó la semana pasada en la inauguración de la Conferencia Nacional de Seguridad efectuada en Manzanillo con la presencia de Nacho Peralta y varios Secretarios de Seguridad Pública que arribaron de diferentes entidades del país, la presidenta municipal ha puesto especial empeño en todos los temas de seguridad, a pesar de esto, por el recrudecimiento que existe entre las organizaciones criminales en el puerto, es posible que el mensaje que enviaron los criminales al colocar una cabeza en el interior de la presidencia municipal sea precisamente lo que dijo Gaby…pretenden los criminales amedrentar a la población e intimidar a la autoridad, pero advirtió, continuaremos trabajando coordinadamente los tres niveles de gobierno en favor de la seguridad y de la población. Lo que sí visualizamos es un cambio en los mandos de la seguridad municipal, según su propia declaración.

COLIMA PREPARADO PARA NUEVO MODELO EDUCATIVO

El gobernador del estado, Nacho Peralta dijo que Colima está preparado para recibir y aplicar el nuevo modelo educativo que presentó el presidente del país, Enrique Peña Nieto. El ejecutivo estatal acudió a la ciudad de México acompañado del Secretario de Educación Oscar Hernández para aplicarlo en la entidad. Pero Colima requiere además de un nuevo modelo educativo, una reorganización del sector educativo y un mejor trabajo del gremio sindical magisterial para actuar, trabajar y negociar la política educativa estatal, ya que varios están acostumbrados a vivir de comisionados o funcionarios y no trabajar, y son muchos, hay salones de clases con diez a veinte alumnos, por flojera y negligencia de directores e inspectores que ya no pueden ni caminar, solo van a cobrar sus quincenas, pero son muy grillos nadie los pueden correr, sus escuelas están tapadas de zacate pero con carros afuera último modelo y los egresados de diferentes niveles salen cada año peor, aunque a pesar de todo esto Colima sigue arriba de la media nacional en el tema educativo. Oscar Hernández le montó a un toro muy grillo y además muy bravo, va saliendo de la etapa más difícil que fue la reestructuración administrativa y ya entró a la etapa operativa, ojalá mejore la educación en favor de la sociedad y no en favor de los grupos políticos o sindicales.

¿CÓMO VAMOS COLIMA?

No cabe duda que el objetivo social de este organismo ciudadano es bueno, pero hacer una evaluación sin metodología técnica es absurdo. Arnoldo Ochoa González Secretario General de Gobierno fue uno de los que no podía quedarse callado con la evaluación simplista que le dieron a conocer al gobernador en dos rubros, salud y seguridad, pues Arnoldo por ser un experimentado político como responsable de la política interna estaba obligado a precisar datos, porque es poco creíble calificar de cero a Salud cuando a nivel nacional tiene buena calificación, y otro cero más grande a Prevención y Seguridad, pues ni un maestro de kínder les pone cero a sus alumnos por más burros que sean, siempre los niños le atinan a dos o tres preguntas, aún no hayan estudiado. Arnoldo les dio una cátedra a los evaluadores para que corrigieran su error, sustentó muy bien su argumento y casi de memoria les dio datos precisos sobre los homicidios violentos y secuestros, en donde tampoco hay cobro de piso como en otros estados, y no tienen cero, en prevención los organismos nacionales evaluadores han dado mejores calificaciones a Colima, pero aquí de un plumazo esta organización les puso doble cero. La petición de Arnoldo era adecuada y prudente al preguntar cuál fue la estrategia de evaluación, sabemos que los empresarios no son técnicos ni político pero tampoco los funcionarios ni los ciudadanos somos tontos, hay que hacer las cosas al margen de la grilla, quieran o no reconocer, la vida social y política de Colima sigue normal, vayan a las plazas comerciales y los hoteles en todo el estado y así analizaran mejor la realidad. En cambio en otros estados cercanos cobran piso, hay más secuestros, robos, y nunca los califican con cero, vayan a Guerrero o Michoacán y verán otro escenario.

