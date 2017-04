Por iniciar Festival Cultural “Mítica Comala”

Redacción|COLIMANOTICIAS

Colima.- El municipio de Comala se pondrá de manteles largos del 27 al 29 de abril con el Festival Cultural “Mítica Comala. Las raíces del llano, 100 años de Juan Rulfo”, que ofrecerá un total de 24 eventos, organizados gracias a la conjunción de esfuerzos de Cultural Comalli A.C., el Gobierno del Estado a través de sus Secretarías de Cultura, Educación, Salud, Turismo y Desarrollo Rural, el H. Ayuntamiento de Comala, la U. de C. y La Media Luna Producciones.

Serán tres días de intensa actividad, entre lecturas en voz alta, exposiciones, música, danza, teatro, conferencias, mesas redondas, presentaciones de libros, proyecciones de cine y hasta una muestra gastronómica.

De los eventos que se llevarán a cabo destaca la presentación del “Espacio Rulfiano” el jueves 27 de abril a las 7:15 p.m. en el Auditorio Juan Rulfo de los Portales de Comala y en acto seguido la inauguración de las exposiciones “El retrato, un fragmento” y “Portadas de traducciones de Pedro Páramo” de Juan Pablo Rulfo, así como un concierto con los jóvenes concertistas Daniela Ballardo, Luciana de la Garza y Saúl Ibarra.

Para el viernes 28 a las 10:00 a.m., será la conferencia “Entre Colima y Jalisco, fotografías de Juan Rulfo”, por Paulina Millán Vargas, de la UNAM, en el Auditorio Juan Rulfo, donde a las 5:00 p.m. se presentará el libro “Pedro Páramo 60 años”, con la participación del Secretario de Cultura, Carlos, Ramírez Vuelvas, Genaro Centeno, de la U. de C. y Juan Pablo Rulfo. Ese mismo día, a las 8:30 p.m. se proyectará en el Jardín de Comala la película documental “Del olvido al no me acuerdo” de Juan Carlos Rulfo, con los comentarios de los videoastas Andrés Villa Aldaco y Bogart Rodríguez.

El sábado 29, último día del festival, comprenderá una lista grande de actividades, como la Muestra Gastronómica “Comida prehispánica y mezcales del llano” a cargo de cocineras y taberneros regionales, en punto de las 2:00 p.m. en el Portal de la Presidencia Municipal de Comala, para amenizar estará el grupo Hoja Santa, con sones y bailes huastecos.

A las 5:00 p.m. se ofrecerá la mesa redonda “Semillas nativas – alimentación saludable”, con el Dr. Jesús Muñiz, de la Secretaría de Salud, en el Auditorio Juan Rulfo, donde también se presentará el libro “Agaves ixtleros del sur de Jalisco” y se proyectará el documental “Los mezcales del Occidente de México y la destilación prehispánica”.

La programación del Festival Cultural “Mítica Comala” es muy extensa, interesados podrán consultarla a detalle en el apartado de Agenda Cultural de la página www.culturacolima.gob.mx.

