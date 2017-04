Otra vez las prisas…

“DESDE LA CURUL 26”

Por: Juan Ramón Negrete Jiménez

El pasado sábado inició el segundo período ordinario de sesiones correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional de la Quincuagésimo Octava Legislatura, el cual tendrá que ser uno de los más importantes, si no es que el que más para los actuales legisladores, ya que será en este lapso cuando tengan que definir la reforma electoral.

Los diputados tendrán hasta el 30 de junio de este año para que puedan realizar todas las reformas a la Constitución y al Código Electoral que deseen queden incluidas en el marco normativo que habrá de utilizarse en el proceso electoral que iniciará en el mes de octubre del presente año.

Para no variar otra vez los legisladores les van a ganar las prisas estarán contra reloj buscando alcanzar los consensos, para tratar de lograr una reforma de que entrada les puedo anticipar que al final no va a dejar contento a nadie.

¿A qué le van a dar prioridad?, obvio, a la reelección, porque hasta eso, todos nuestros sufridos legisladores y los diez alcaldes, traen la autoestima por los cielos y consideran que han realizado un trabajo digno de que el pueblo los premie manteniéndolos otros tres años en sus respectivos cargos.

Al interior del Congreso hay varias iniciativas en materia electoral, pero hay que ser claros, no le van a entrar a todo, aunque en el discurso digan lo contrario.

Está por ejemplo la propuesta para reducir el número de diputados plurinominales en cuatro posiciones para que a partir de la Quincuagésimo Novena Legislatura solo haya 21 diputados en vez de los 25 que hay en la actualidad.

Esta propuesta desde hace dos o tres procesos electorales, ha sido llevada y traída y siempre por una cosa u otra, la dejan pa’ después ¿con que argumento? con que un grupo propone reducir cuatro, otro propone disminuir en seis posiciones y que solo queden 19 y ahí se la llevan haciendo como que en verdad quieren reducir y al final se acusan mutuamente de que fue el contrario quien no aceptó bajar a determinado número de diputados.

Hay que decir que a las diputaciones de mayoría no le van a entrar a reducir los 16 distritos uninominales, que sería tal vez lo ideal, pero no lo van a hacer por una sencilla razón: el Instituto Nacional Electoral ya realizó la redistritación local y lo hizo con la base de los 16 distritos, ya que el año anterior que fue cuando realizó lo fuerte del trabajo, no había sido modificada, –y sigue sin modificarse–, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, en su artículo 22, que es donde señala que el Congreso estará conformado por 16 diputados electos por el principio de mayoría relativa y por nueve de representación proporcional.

Entonces como la redistritación ya fue aprobada por el Consejo General del INE, con el visto bueno de los partidos políticos y del consejo general del Instituto Electoral del Estado, en el caso de los diputaciones de mayoría relativa, ya no podrán modificar el número, y reducir el número de diputados por ese principio, porque tendría que hacerse una nueva distritación y ya no habría tiempo, entonces solo les quedan las posiciones plurinominales.

Si realmente quieren bajar el número de diputados, que ha sido una exigencia ciudadana, tendrá que ser por el principio de la representación proporcional, esto es, los diputados de partido, los plurinominales, no hay de otra.

¿Reducirán la edad para ser Gobernador?…

El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, ya entregó una iniciativa con Proyecto de Decreto relativa a reformar los párrafos primero, sexto, y séptimo párrafo del artículo 22, el sexto párrafo de la fracción I del artículo 86, las fracciones, l, ll, III, lV, Vl, del artículo 89 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, así como el primer párrafo de artículo 20, el inciso b) de la fracción XXI del artículo 51, la fracción l del artículo 64, la fracción l del artículo 88, los artículos 258, 259,264 y la fracción l del artículo 266 del Código Electoral del Estado de Colima, para reducir cuatro diputaciones plurinominales, hay que ver si de veras le van a atorar. Yo tengo muy serias dudas.

También está la reforma presentada por el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para modificar la fracción ll del artículo 51; el cuarto párrafo del artículo 77; el artículo 83, y los incisos que integran el segundo párrafo de la fracción V, del artículo 86 BIS, todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, para, entre otras cosas, reducir la edad para ser Gobernador del Estado, y sea a partir de los 18 años, esto es, acabar con la limitante que existe hasta el momento que señala como edad mínima los 30 años.

Otra iniciativa presentada y que implica reformar la Constitución Política del Estado, es la presentada por la diputada Martha Meza, del Partido Verde, para reformar el artículo 86 Bis, en su Fracción l, párrafo sexto.

La legisladora del PVEM, en su reforma propone darle facultades al Instituto Electoral del Estado, para que lleve a cabo las acciones necesarias para garantizar la paridad de género, al realizar la asignación de las diputaciones de representación proporcional.

¿Qué significa eso?, pues simple y sencillamente darle facultades metaconstitucionales a ese organismo electoral, para que a su antojo mueva registros de candidatos y de diputaciones y regidurías y entregue posiciones a las mujeres, como trató de hacerlo en el pasado proceso electoral, donde violando la Constitución Política del Estado, trató de quitar el derecho que les correspondía a los candidatos registrados y por sus pistolas asignárselo a mujeres.

Situación que no prosperó porque la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, les dijo que estaban adjudicándose atribuciones que no les competían ¿se acuerdan que le habían quitado su diputación a Joel Padilla, del PT, a Nabor Ochoa, del Partido Verde y a Adrián Orozco Neri, del PANAL?, ah, pus ahora quieren las mujeres que sea legal esa facultad.

La diputada panista Gabriela de la Paz Sevilla Blanco, presentó otra iniciativa, aunque esta es solo para reformar el Código Electoral y no afecta a la Constitución… ¿qué pretende la panista?, que se reformen la fracción X del artículo 286; la fracción I del artículo 287; la fracción XIV del artículo 288 bis; la fracción II del artículo 289.

Asimismo que se modifiquen la fracción I del artículo 290; fracción V del artículo 291; que se adicione la fracción XI del artículo 286, y se hace el corrimiento de la fracción siguiente; la fracción II del artículo 287, haciéndose el corrimiento subsecuente; la fracción IV del artículo 288, y se hace el corrimiento de las fracciones subsecuentes; la fracción XV al artículo 288 bis, haciendo el corrimiento correspondiente a la fracción siguiente; la fracción III del artículo 289 haciendo el corrimiento de la fracción siguiente; fracción II del artículo 290, haciendo el corrimiento de la fracción subsecuente; fracción VI del artículo 291, haciendo el corrimiento de la fracción posterior, todos del Código Electoral del Estado de Colima.

¿Que propone la panista manzanillense? Pues acabar con la realización de actos u omisiones que constituyan violencia política en términos de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Colima, entre otras cosas.

Está otra iniciativa, esta del grupo parlamentario del PRI, para reformar la Constitución, para que los partidos políticos garanticen el 30 por ciento de posiciones a jóvenes de entre los 18 a los 29 años de edad.

Estas son apenas algunas de las iniciativas que hay al interior del Congreso, que hay que decirlo que no son todas y otras más que van a llegar en los próximos días.

Está pendiente lo relativo a las candidaturas independientes; a los porcentajes para la asignación de diputaciones plurinominales, en fin, por eso le digo que este período ordinario va a ser de mucho trabajo, cuando menos de abril al último día de junio, que es cuando deberán desahogar todo lo relativo a la miscelánea electoral, vamos a ver al final qué tanta voluntad muestran todos.

Aprueban Ley para personas Autistas…

Déjeme comentarle que en la primera sesión ordinaria, la de instalación de este segundo período de ejercicio legislativo, los diputados por fin se pusieron de acuerdo, –tuvieron que transcurrir 15 meses-, para que por fin saliera aprobada por unanimidad la Ley para la Atención de Personas con Trastornos del Espectro Autista en el Estado de Colima.

Esta ley no la querían los panistas e hicieron hasta lo imposible para que no pasara, por eso, el año pasado, precisamente el 1 de abril del 2016, un día antes de que se celebrará (el 2 de abril), el Día Mundial de Concientización sobre el Autismo, la fracción panista, que en aquél tiempo todavía era mayoría en la Legislatura se montó en su macho y no sacaron la iniciativa, a pesar de que en el recinto estaban muchas personas que padecen este Trastorno del Espectro Autista, encabezadas por la presidenta de la Fundación Mexicana de Autismo Tato, la señora María de Jesús Elisa Chávez Martínez, y muchos padres de familia.

Según los panistas no quisieron aprobar la Ley, que porque la Ley General de Autismo, había sido vetada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo cual no era cierto.

Por esa circunstancia fue que este sábado en el dictamen que se sometió a la consideración del pleno, se incluyó la tesis jurisprudencial P./J. 15/2016 (10ª.), en materia de constitucional, emitida por la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 33, Agosto de 2016, Tomo I, página 483, Décima Época, destaca que “…las personas con Autismo se encuentran aptas para el desempeño de actividades laborales, productivas u otras que a sus intereses legítimos convengan…”

Incluso el Presidente de la República en su reforma a la Ley de Educación ya está incluido que a partir del 2018, cuando entre en vigor el nuevo sistema educativo, estará la inclusión del autismo por lo que los menores que padezcan este trastorno, podrán ingresar a la escuela de su preferencia, acabando con una discriminación que había durado por siempre.

A partir del 2018, ya los menores con este trastorno, no podrán ser discriminados por tener el espectro del autismo, porque hay que decirlo que los niños no han recibido un trato igual.

La Secretaría de Salud, estaba en las mismas, no estaban incluidas las personas para recibir la atención, lo cual se acabará con la aprobación de esta nueva Ley y la reformas hechas también a la Ley de Salud del Estado de Colima.

De esta manera ésta viene a convertirse en la primera ley de verdadera inclusión social que aprueban en esta Legislatura.

Hay que decir que esta Ley fue posible gracias a la iniciativa presentada por la diputada priísta Graciela Larios Rivas y la iniciativa de la diputada Juana Andrés rivera, para reformar los artículos 20 Bis 20; 20 Bis 22 y 20 Bis 25 de la Ley de Salud del Estado de Colima.

Esto fue reconocido por las personas que sufren el trastorno del espectro autista, que cuando terminó la lectura del dictamen, estallaron en porras, aplausos y vivas, hacia las dos diputadas priístas, cosa que no fue del agrado de las y los diputados de oposición, principalmente del PAN y de Movimiento Ciudadano, que hay que decirlo, antes de que se iniciara la sesión acudieron a saludar a la presidenta de la Fundación Mexicana de Autismo, al igual que el diputado J. Guadalupe Benavides, ahora sí todo mundo queriéndose colgar las medallitas.

Comparece gabinete de seguridad…

En otro tema mañana martes 4 de abril a partir de las 10:00 horas, comparecerán en reunión privada de trabajo, los funcionarios que conforman el gabinete de seguridad del estado, a fin de que informen a los diputados, qué es lo que verdaderamente está aconteciendo en materia de seguridad en el estado.

Así se supone, si otra cosa no pasa, que acudirán el Secretario General de Gobierno, Arnoldo Ochoa González; el Secretario de Seguridad Pública del Estado, contralmirante Francisco Javier Castaño Suárez y el Procurador General de Justicia del Estado, José Guadalupe Franco Escobar.

Sin duda será una reunión muy trascendente, porque no bien acababan de cacarear que Colima, había disminuido casi un 50% el número de asesinatos dolosos en el mes de febrero comparado con el primer mes del año, cuando ahora en marzo sacaron carretonadas de cadáveres que aparecieron en la zona limítrofe entre Colima y Jalisco, allá por Tonilita, por el Río Naranjo, donde está la Barranca del Muerto.

Fueron localizados un motón de cadáveres que originalmente dijeron que eran 12, después que entre 6 y 10, y finalmente el titular del Ejecutivo del Estado, reconoció que era una decena.

La versión oficial que dio el gobierno de Colima, fue que eran restos humanos que tenían entre mes y medio y dos meses de haber sido tirados, y que eran osamentas, versión que han tratado de sostener aún que no hayan presentado una sola prueba de sus dichos.

En contraparte en Jalisco reconocían que eran cadáveres en proceso de descomposición, que es algo muy diferente a que ya fueran osamentas.

Y después se supo que la versión que más se apegaba a la realidad, fue la manejada por Jalisco, inclusive, hubo señalamientos que los cadáveres, no sé si todos, estaban en bolsas negras.

A mí no me crea, pero dicen que la mayoría de los diez cadáveres, o como les quieran llamar, han sido identificados, ojalá toda esa información se las proporcionen a los diputados, pero lo mejor, para evitar suspicacias y más habladurías sería muy bueno que los funcionarios llevaran al Congreso el video que se levantó en el área y las fotografías, –y no vayan a salir que no tienen videos y fotografías–, para que se vea la manera en que fueron localizados, de otra manera no creo que vayan a poder convencer tan fácil a las personas de que eran osamentas.

Si de por sí en cuanto se conoció la versión oficial, la gente dijo que nomás faltó que hubieran dado parte al INAH para reportar el hallazgo como si hubiera sido el descubrimiento de una tumba de tiro.

Otras más decían que eran los vestigios de uno de los últimos enfrentamientos del Rey Colimán, en fin, usted conoce mejor que yo a los colimenses.

¿Y las cabezas de puerco?…

Y otro tema que deberán aclarar muy bien los integrantes del gabinete de seguridad, será la aparición de las tres hieleras de unicel dejadas en el estacionamiento del supermercado Soriana, en el puerto de Manzanillo.

Como reguero de pólvora se propagó la noticia de que habían encontrado tres cabezas humanas, ya más tarde, la versión oficial fue que las hieleras contenían tres cabezas de cerdo y hasta fotografía anexaron.

El hecho ha dejado muchas dudas, porque lo primera que habría que preguntar es ¿quién dijo que eran cabezas humanas?, incluso se habló de personas entre los 20 y 40 años.

Ahora si efectivamente eran cabezas de cerdo como lo informó oficialmente la autoridad, ¿para quién era el mensaje?, ¿a quién o a quiénes les están diciendo que no sean puercos y trompudos?, en las cartulinas que se dejaron junto a las hieleras se manejan tres nombres, ¿era para ellos el mensaje?… por eso insisto seguramente va a ser una reunión de trabajo muy importante, lástima que sea en lo oscurito.

Para cerrar…

**Hoy a partir de las 08:30 horas se realizará la ceremonia cívica mensual en la explanada de la plaza “Bandera Nacional”, a la entrada del Congreso del Estado, habrá que ver a cuántos diputados les sale el fervor cívico, porque las últimas ceremonias no han pasado de dos o tres legisladores. Ya luego le diré cuántos asistieron.

**También le comento que este martes después de la reunión privada con el gabinete de seguridad, fue convocada la segunda sesión ordinaria del segundo año de ejercicio legislativo.

**El miércoles volverá a haber actividad en el Congreso del Estado y a partir de las 9:00 horas se desarrollará el décimo primer Parlamento Infantil de Preescolar 2017, que en esa ocasión adoptaron el tema de “El preescolar como escuela formadora de alumnos con cultura de cuidado ambiental”.

Seguramente escucharemos a niños y niñas muy pequeñitas que repetirán lo que sus maestras, quieren decirle a la autoridad educativa y a los diputados y que utilizan a los menores para poner en su boca lo que los maestros o maestras, no se atreven a decir abiertamente.

**En otro tema, le comento que hoy lunes a las 09:15 horas la licenciada Indira Vizcaíno Silva, ex Secretaria de Desarrollo Social, ofrecerá una rueda de prensa. No se asusten de lo que pueda decir, porque desde que anunció su decisión de renunciar al cargo, quizá no de la manera más adecuada, porque lo hizo utilizando las redes sociales, se le fueron con todo y le echaron toda la caballería.

Pareció que tarde se les hacía que se fuera, incluso aún estaba el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez, en una sesión solemne en el Congreso del Estado, donde en entrevista nos confesó que él también se había enterado por la vía de la red social, y el boletín confirmando la renuncia, ya estaba en los correos. Aquí la pregunta sería ¿a quién le interesaba tanto que se supiera la renuncia?

Lo que sí le puedo adelantar es que el gobernador ya está analizando perfiles sobre quién podría ser designado al frente de la Secretaría de Desarrollo Social y dicen que uno de los nombres que se ha barajado es el del maestro en estudios humanísticos David Monroy, yo estaré pendiente para comentárselo “Desde la Curul 26”, cuando se dé a conocer la decisión del Ejecutivo… hasta la próxima.

Comentarios

Comentarios