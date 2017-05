Otra forma más de violencia de género: la escrita

La Panga

Por: Mayahuel Hurtado Ortiz

“LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EN TODAS SUS FORMAS ES UNA VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS”. Michelle Bachelet

El peor cáncer social que pueda existir, es sin duda alguna la misoginia, que en cualquiera de sus formas de presentación, siempre será un atraso en la lucha de los derechos de las mujeres, en la búsqueda incesante de la equidad y el respeto, pero eso va más allá, la misoginia es como la materia, no se destruye, sólo se transforma y es tal la incidencia de casos de violencia en contra de las mujeres en el mundo, que ha mutado a nuevas formas, pues las comunes eran la verbal, física y psicológica, luego la económica, la violencia en el entorno laboral, pero de las más novedosas están la ejercida a través de las redes sociales y una modalidad fina y en otras ocasiones burda, me refiero a la escrita en los medios de comunicación.

Hay una abismal diferencia entre analizar y criticar el papel de la mujer en la función pública, cuando esta crítica se hace desde un enfoque neutral y que no obedece a mezquindades, estamos construyendo caminos para la mejora de la gestión de las representantes populares, que en un enorme porcentaje de los puestos de gobierno, han demostrado ser más eficientes que los varones. Pues si bien es cierto, necesitamos de parámetros para medir en dónde estamos y hacia dónde vamos, qué se hizo bien, que se hizo mal y que se hará para mejorar, si esos análisis están acompañados de una buena crítica, estamos edificando en conjunto para mejorar las formas de ejercer la función en beneficio de los ciudadanos.

Pero todo debe tener una regulación, el derecho de decir la verdad, termina en dónde una mujer tiene el mismo derecho de ser respetada y protegida en su integridad moral y física. Las funcionarias de los diferentes niveles de gobierno, estarán siempre en la lente de las cámaras, en el tintero de los columnistas, en los micrófonos y grabadoras, con una finalidad, exponer públicamente los buenos o malos resultados de una administración, los retos a afrontar y el punto de partida para el logro de las metas. Es parte de las actividades de las funcionarias difundir información que oriente y beneficie a la ciudadanía, que optimice la atención y los servicios que prestan las dependencias, en donde siempre el ganador deberá ser el ciudadano.

Pero cuando los tinteros del cuarto poder se prestan desde el inframundo para gestar textos que violentan, calumnian y exponen públicamente a una funcionaria, se está generando violencia de género; así operan estas mafias en donde “por encargo”, se laceran dignidades de cientos de mujeres que a través de los medios de comunicación, son expuestas al repudio social.

Sin embargo lo peor viene cuando la mujer que es objeto de violencia no es una funcionaria, ni está sujeta como probable responsable a un proceso judicial, o es señalada por abusos u omisiones de sus responsabilidades, o que sus actividades no están ligadas a la política.

Lo más reprobable, ruin, miserable, mezquino y oficioso, es cuando alguien decide llevar a una mujer ciudadana, a un escenario de exhibición de tinte político, en donde se ventile su vida privada, sin importar si la mujer es casada actualmente y tiene hijos, sin considerar el daño moral que le ocasiona con sus familiares, amigos, vecinos y conocidos, sólo se escribe con la finalidad de utilizarla como carne de cañón para de la manera más despreciable, utilizarla como proyectil para dañar a terceros que con lazos sanguíneos o no, participan activamente en la vida política.

Erradicar la violencia de la mujer requiere de la intervención de casa, en la escuela, en los diferentes niveles de gobierno y de un agente fundamental como los son los medios de comunicación. Luchemos por un mundo en dónde todos seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres, un mundo en donde los textos periodísticos dejen de escribirse con tinta naranja, para utilizarla en color rosa. Solo podrán negar el hecho, para quienes la mezquindad sea más importante que la dignidad humana.

Podría escribir decenas de historias haciendo escarnio de los varones, entre ellas me vienen a la mente aquellas relacionadas con finos caballos, que regalados o no, expondrían con toda su crudeza a quienes dicen luchar por causas sociales, pero en el fondo envían a sus emisarios para proteger sus propios intereses, aunque en esa encomienda, se destroce de manera pública la dignidad de una mujer, que en su momento cometió un grave delito como lo es, haberse enamorado de la persona equivocada.

LOS REMOS DE LA PANGA

REMAZO: Con gran tristeza recibí la noticia del fallecimiento del periodista y por muchos años Director de Comunicación Social de la Secretaría de Educación, me refiero al maestro Francisco Javier Virgen, conocido por todos como “Caballero Virgen”. Recuerdo que en mis inicios, planeamos realizar una serie de reportajes que representarían un acercamiento de la escuela con la sociedad. En ese tiempo la Secretaría de Educación estaba dirigida por los hermanos Rangel y no le dieron la importancia a este proyecto, creo por mucho, no se aprovecharon sus conocimientos y su capacidad creativa para comunicar las actividades educativas. ¡Qué Dios lo reciba en el cielo!

REMO: Fuerza Ciudadana se está convirtiendo en una apuesta política muy interesante a nivel nacional. Los resultados del trabajo realizado en el Estado de México, le están abriendo las puertas a su líder Carlos Arellano Contreras, quien aparte de la operación política, ha estado aprovechando el tiempo para fortalecer sus alianzas rumbo al 2018.

REMITO: La gran duda de las elecciones del próximo año es saber cómo va a jugar la presidenta de Manzanillo, nadie sabe el color del vestido que usará en 2018, lo cierto es que en dónde la pongan y contra quien la pongan, puede ganar. Al tiempo.

