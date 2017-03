No entendió la mayoría….

“Desde la Curul 26”

Por: Juan Ramón Negrete Jiménez

En la última sesión extraordinaria la diputada manzanillense Gabriela de la Paz Sevilla Blanco, propuso un punto de acuerdo para exhortar a la titular del CONAVIM, para que a la brevedad emitiera la Alerta de Violencia de Género en el Estado, y la mayoría de diputados conformada por los legisladores del PRI, PT y los independientes que conforman la fracción denominada “Nuestro Compromiso por Colima”, se confundieron o cuando menos así lo quisieron hacer ver, y no aprobaron la petición de la diputada panista porque creyeron que en el documento se estaba haciendo una crítica a la administración que encabeza José Ignacio Peralta Sánchez.

Pero todo esto pasa porque nuestros legisladores no están pendientes de lo que se plantea en la sesión, con decirle que al momento que Gabriela de la Paz Sevilla, planteó su documento de punto de acuerdo, apenas había 14 y en ocasiones 15 diputados en el pleno, porque al resto la prioridad fue más meterse a la sala de juntas “General Francisco J. Múgica”, a comer sus sagrados alimentos, en una franca falta de respeto a sus demás compañeros de legislatura que estaban sometiendo a la consideración una serie de puntos de acuerdo.

Los diputados que privilegiaron más el meterse a la Sala de Juntas a dar cuenta de las viandas, se asomaban cuando iban y les decían que se iba a votar tal o cual documento y junto con ello, la línea en que forma iban a sufragar.

La nueva mayoría en el Congreso del Estado, conformada por los diputados del PRI, PANAL, PT, PVEM y los diputados independientes, dejaron sola a Juanita Andrés a quien le pasaron los documentos para que fuera quien le diera la pelea a la diputada manzanillense, y exigiera que el punto de acuerdo, que es una facultad de cada diputado presentarla a la consideración de la asamblea, como una propuesta personal o de su fracción, quería la priísta que se la turnaran a su comisión, cuando no era iniciativa.

Y tan pareció que ni Juanita Andrés escuchó que se trataba de un punto de acuerdo que cuando sube a tribuna dijo que lo hacía “para hacer algunas precisiones sobre el dictamen que escuché”, argumentando que ella había sido presidenta de esa comisión que hoy tiene la panista Gabriela Sevilla.

A pesar de que tuvo en sus manos la argumentación para en todo caso haber dejado en claro que la solicitud de la Alerta de Violencia de Género, que además así lo había dicho la panista Gabriela Sevilla, había iniciado en 2014, se bien se dijo que era en este año, no se argumentó que era en contra del actual gobernador, pero claro eso les pasa por no estar atentos a lo que se lee en tribuna.

Pero ¿qué había pedido Gaby Sevilla?…

Para entender un poco lo que sucedió en la última sesión extraordinaria, déjeme comentarle que la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, la panista Gabriela de la Paz Sevilla Blanco, sometió a la consideración del pleno un punto de acuerdo para hacer un exhorto a la titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), la maestra Alejandra Negrete Morayta, a fin de que se emitiera a la brevedad la Alerta de Violencia de Género en el Estado de Colima, misma que fue solicitada por la Comisión de Derechos Humanos de la entidad y diversas organizaciones de la sociedad civil el 22 diciembre de 2014.

Esa solicitud de Alerta de Violencia de Género, se pidió ante los magros resultados que el gobierno de Mario Anguiano generó para proteger a las mujeres durante su sexenio y así se los hacía saber Gabriela Sevilla

La panista destacó que este exhorto era para dar impulso a la solicitud de emisión de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en Colima, misma que fue presentada por la Comisión de Derechos Humanos del Estado y por diversas organizaciones de la sociedad civil, hacía más de dos años.

Cuando los diputados de la nueva mayoría que maneja el Congreso medio oyó, que no escucharon, que Colima es una de las entidades del país que ha experimentado en los últimos años altos niveles de violencia en contra de las mujeres, mismos que se han hecho tan recurrentes como abominables, creyeron que se estaban refiriendo al actual gobierno.

Nunca pusieron atención de que el pleito era contra la administración de Mario Anguiano, de quien dijeron que ese lacerante fenómeno de agresión hacia las mujeres había estado creciendo de manera imparable y como muestra se mencionaba que de 2011 a 2014 se reportaron al menos 60 feminicidios en el Estado, de acuerdo a datos publicados por los medios de comunicación de la localidad.

Que para el 2016, este dato sí ya abarcó parte de la actual administración estatal, se registraron 50 feminicidios, y 40 tentativas de este ilícito.

Y que por su parte, el Banco Colimense de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres señala que, hasta mayo de 2016, esto es escasos tres meses de la administración de José Ignacio Peralta Sánchez, en Colima hubo un total de un mil 216 casos de violencia contra las mujeres registrados.

Decía en su punto de acuerdo Gabriela Sevilla, que finalmente no se lo aprobaron los priístas, el diputado petista y los diputados independientes, porque nunca entendieron en sí de qué se trataba, que ante este alarmante escenario, a finales del 2014, en vista del agravante fenómeno de violencia feminicida que crece constantemente, se realizó la petición de emisión de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.

O sea siempre Gabriela de la Paz Sevilla se refirió a la administración de Mario Anguiano, sin embargo no hubo un solo asesor ni del PRI, ni del PT, ni del Verde, ni de los independientes, en fin, de nadie, que los sacara del error de que el pleito no era con el actual gobernador, sino en todo caso contra el gobierno de Mario Anguiano.

Preocupantes observación al gobierno de MAM…

Tan no escucharon el contenido del punto de acuerdo de la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, que les pasó de noche cuando se explicó que en el territorio de Colima, el pasado 22 diciembre de 2014, representantes de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, de la Fundación Ius Género, A.C. y del Centro de Apoyo a la Mujer “Griselda Álvarez” A.C., presentaron una solicitud de declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres para el estado de Colima y que dicha solicitud fue admitida el 26 de enero de 2015 y notificada el 27 del mismo mes a las promoventes, así como al Gobernador del Estado de Colima.

De acuerdo a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y su Reglamento, se formó un equipo de trabajo para realizar el estudio y diagnóstico de la situación de violencia feminicida en el estado.

Y que del análisis realizado surgieron preocupantes observaciones concluidas por el equipo de trabajo fueron presentadas el 4 de marzo de 2015 a la Secretaría de Gobernación para su análisis, y fue para el 24 de abril de 2015, que la CONAVIM remitió el mismo informe a las solicitantes y al Gobernador del Estado de Colima, en aquél tiempo todavía era Mario Anguiano Moreno.

Después de ello, el procedimiento regulado en el Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, precisamente en el artículo 38, párrafos 4 y 5, dispone que el Titular del Poder Ejecutivo de la entidad podrá aceptar las conclusiones contenidas en el informe del grupo de trabajo, y para ello tendría un plazo de 15 días hábiles contados a partir del día en que las recibió.

De esta manera, Mario Anguiano Moreno, Gobernador de Colima, disponía hasta mediados del mes de mayo de 2015 para aceptar o no dichas conclusiones.

Las mismas disposiciones legales citadas disponen que, de transcurrir dicho periodo, sin que el Ejecutivo Estatal se haya pronunciado al respecto, entonces la Secretaría de Gobernación, por conducto de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, emitirá la declaratoria de Alerta de Violencia de Género, en un plazo no mayor a cinco días naturales.

Gobernación protegió a MAM

Por alguna extraña causa, desde la Secretaría de Gobernación salió el manto protector hacía Mario Anguiano, porque a pesar de que estaban dadas las condiciones para haber ordenado la declaratoria de Alerta de Violencia de Género, donde incluso la ley señalaba los plazos, no se actuó.

Incluso el propio gobernador José Ignacio Peralta Sánchez, a escasos dos o tres meses de haber asumido la responsabilidad, en el mes de abril de 2016, pidió al gobierno federal se resolviera y se emitiera dicha declaratoria de Alerta de Violencia de Género.

¿Por qué la solicitó José Ignacio Peralta?, por una sencilla razón, quería pintar su raya en cuanto a los ataques y feminicidios cometidos antes de su llegada a la administración estatal, sin embargo Gobernación siguió protegiendo a Mario Anguiano Moreno.

Porque de otra manera no se entiende que si desde hace dos años no se ha obtenido respuesta de la Secretaría de Gobernación y mucho menos de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), ello en grave perjuicio de las mujeres en Colima, hay una falta de acatamiento a lo que dispone la normatividad en la materia.

Pero de eso nada entendieron los diputados de la nueva mayoría en el Congreso del Estado, por eso mandaron a Juanita Andrés a que pusiera en entredicho el punto de acuerdo de la panista, para tener un pretexto para votar en contra.

Hoy sale la Alerta de Violencia de Género

La legisladora priísta siempre se refirió al punto de acuerdo “como el dictamen”, y casi de entrada le espetó a la panista que “la solicitud de Alerta de Violencia de Género contra las mujeres para el estado de Colima, es un trámite que se ha iniciado en el año 2014, (pues es lo que les dijeron), y que por cierto, yo no sé si esté enterada, diputada promovente del exhorto, que el lunes 27 de marzo, resolverá el grupo interinstitucional que coordina la CONAVIM”.

Andrés Rivera quiso “corregirle la plana” a la panista, señalando que “hay que hacerle varias precisiones y correcciones a esta propuesta, la cual ya la escuché, me da gusto que reconozca que se ha seguido trabajando en el tema en favor de las mujeres”.

La diputada comalteca argumentó que “la solicitud de Alerta de Violencia de Género se presenta ante la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de Violencia contra las Mujeres, que ostenta la titular del Instituto Nacional de las Mujeres, de ahí se puede ver el resto de las confusiones e imprecisiones que escuché en este exhorto”.

O sea Juana Andrés no fue a enriquecer el documento, sino a tratar de exhibir a la panista, señalando que “…en mayo de 2016 y en acuerdo con el Ejecutivo del Estado, el grupo que analiza la solicitud de alerta de violencia de género y las organizaciones civiles solicitantes del mecanismo, se dio al estado de Colima un segundo período que culminó en noviembre, fecha en que el Ejecutivo del Estado nuevamente renunció información de las acciones llevadas a cabo por Colima, pero finalmente también remitió la información complementaria por tercera ocasión el viernes 17 de marzo del año 2017”, según dijo.

Enseguida diría que no era la CONAVIM, la encargada de emitir la Alerta de Violencia de Género, sino la Secretaría de Gobernación, “para que a través de la Comisión Nacional (la CONAVIM), determine si la entidad federativa incrementó dichas propuestas”. O pues ¿le corresponde o no a la CONAVIM?

O sea tratando de corregir a la panista, a la diputada priísta Juana Andrés se le hizo bolas el engrudo al decir que “la CONAVIM sirve de conducto para hacer llegar dicho dictamen a la Secretaría de Gobernación, que es quien decide sobre la procedencia o no de la declaratoria de solicitud de Alerta de Género”… ¡es exactamente lo que se dijo desde un principio!

Ahí fue donde Juana Andrés pidió que “nos reuniéramos con el Instituto Colimense de las Mujeres, y con las solicitantes, para que nos den a conocer las acciones que se han estado llevando a cabo para la realización de esta Alerta de Género, que como ya le comenté el lunes 27 de marzo resolverá el grupo interinstitucional que coordina la CONAVIM”.

Y agregaba que “…como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Asuntos Indígenas y Migrantes, solicito presidente, que se turne a mi comisión, para que junto con la Comisión de Igualdad de Género y con todas las instituciones que tienen que ver con ese tan importante tema nos pongamos a trabajar en ese tema tan importante”, ¡plofff!

O sea Juana Andrés quería que un punto de acuerdo –no iniciativa–, que es facultad de cada diputado presentar, quería que se lo turnaran a su comisión cuando de acuerdo al Artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, destaca que “Las iniciativas de punto de acuerdo, o de acuerdo económico provenientes de los diputados, serán discutidas y resueltas en la sesión que sean presentadas”. En ninguna parte habla de que deben turnarse a ninguna comisión, como pretendía la priísta.

Y lo peor que todavía la comalteca pidió al presidente de la mesa directiva que su petición se sometiera, fuera de todo orden legal, a votación para que el punto de acuerdo de una diputada, se lo turnaran y ser ella quien definiera los términos en que debía presentarse en todo caso.

Perón más peor aún fue que el presidente de la mesa directiva, el diputado Federico Rangel, aceptara esa petición y tratara de someterla a votación, cosa que no ocurrió porque finalmente después de una hora de discusión y una hora más de receso, que hicieron para irse a comer sin sobresaltos, regresar a votar la propuesta del punto de acuerdo solamente y desecharlo.

Realmente es para preocupar que los actuales diputados ya llevan año y medio de estar en funciones, varios de ellos, que ya han sido legisladores, incluso federales y senadores, sigan cometiendo este tipo de pifias.

Juanita Andrés dijo que hoy resolverá la comisión interinstitucional acerca de esta declaratoria de Alerta de Violencia de Género, vamos a ver qué tan confiable fue la fuente que le hizo la filtración de la información a la priísta.

Por lo pronto, creo que no había razón para que se exhibieran, tan sencillo si no querían aprobar el punto de acuerdo, se hubieran apegado al reglamento de que hablaran dos a favor y dos en contra, si los hubiera, y votar el documento, pero no, quisieron justificar que no votarían a favor porque no se aceptó que se turnara a comisión un punto de acuerdo… diputados, aún es tiempo para que le den una leída, o una repasada a su Ley Orgánica y a su Reglamento, que debieran ser, junto con la Constitución, sus libros de cabecera ¿o no?.

Para cerrar…

**Déjeme comentarle que en la misma sesión extraordinaria de la semana pasada los diputados aprobaron un punto de acuerdo para exhortar a los diez ayuntamientos así como a los tres poderes del estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial y a todas sus administraciones públicas centralizadas y descentralizadas, a que ya por favor cumplan con la ley y no se queden con las cuotas de los trabajadores, ni otro tipo de descuentos que se apliquen, porque la ley dice que quien incurra en ello, les representa cárcel a los funcionarios que omitan entregar por ejemplo las cuotas de pensiones, descuentos a trabajadores para pagar adquisición de productos y servicios, entre otros.

Yo me pregunto, ¿no sería más práctico aplicar la ley y meter a la cárcel a uno o dos o tres funcionarios, entre ellos alcaldes que por ejemplo están jineteando las cuotas sindicales, los impuestos de siniestralidad para los bomberos y protección civil, entre otros?, ¿por qué al pueblo se aplica la ley a rajatabla y a aquellos que juraron cumplir y hacer cumplir la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos, la Particular del Estado y las leyes que de ellas emanen, hay que estarles mandando exhortos para que no se les olviden sus obligaciones?, digo, como que no se vale, ¿o sí?.

**Este domingo se cumplieron ocho años del sentido fallecimiento de quien fue la primera gobernadora del país, la maestra Griselda Álvarez Ponce de León, ¿pregúnteme cuántos homenajes le hicieron?… ¡hasta a los grupos feministas más recalcitrantes se les olvidó!, ¡ah!, pero que tal ha servido su imagen para explotarla como bandera política, eh…

Pero no hay que apurarnos a partir de hoy volverá a estar en boca de muchas que se desgarran las vestimentas…. Además, quién le manda que el aniversario de su muerte haya coincidido en domingo, ya lo dijo la iglesia “los domingos son días de guardar”.

**Esta semana será de mucha actividad en el Congreso, habrá sesión solemne, para por fin entreguen las preseas a las 9 mujeres que designó el Congreso para recibir reconocimiento por haberse destacado en nueve campos distintos, y por cierto qué le dije ¿eh? Gretel Culin es una de ellas…

**También mañana martes a las 10:00 horas, en la Sala de Juntas “General Francisco J. Múgica”, habrá comparecencias de funcionarios estatales, acudirán el Secretario de Salud, Ignacio Federico Villaseñor Ruiz; el secretario de Planeación y Finanzas, Carlos Arturo Noriega García y la Contralora General del Estado, Águeda Catalina Solano, para que expliquen qué pasó en el Hospital Regional Universitario, por qué el desabasto de materiales de curación y medicamentos, que orilló a suspender la prestación de servicios en ese nosocomio.

**Finalmente solo comentarle que hoy a partir de las 10:00 horas, en la entrada principal del Congreso del Estado, los reporteros, camarógrafos, fotógrafos, columnistas, articulistas de prensa escrita, radio, televisión y medios digitales, efectuaremos una manifestación de protesta, por los asesinatos de periodistas que se siguen dando en diversos estados.

La cita es a las 09:55 horas en la explanada de la Plaza “Bandera Nacional”, para iniciar a las 10:00 horas con esta manifestación de repudio por las agresiones y asesinatos que se han cometido en contra de los periodistas, si quiere sumarse a nuestra manifestación y se quiere solidarizar con nuestra protesta, ahí los esperamos, para alzar el grito de ¡Ya Basta!

Por hoy hasta aquí le paramos ya “Desde la Curul 26”, le estaré comentando como se pusieron las cosas… hasta la siguiente.

