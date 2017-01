No debemos ser complacientes con lo obtenido en educación: Schmelkes del Valle

Edgardo Zamora|COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- La presidenta-consejera del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, Silvia Schmelkes del Valle, consideró que en educación primaria se ha avanzado poco y en secundaria hay estancamiento, por lo que debe haber preocupación y no ser complacientes con lo obtenido.

“Hemos hecho un análisis de tendencia de cuánto vamos avanzando y hemos visto que vamos lentamente avanzando en caso de educación primaria, pero en secundaria estamos estancados, y eso debe preocupar muchísimo”.

De acuerdo a datos expuestos, por nivel de resultados educativos que se tienen en términos generales de la prueba Planea, es que en sexto grado de primaria, el 49 por ciento de la niñez no comprende lo que lee y el 55 por ciento no resuelve problemas matemáticos más allá de operaciones de las cuatro fundamentales con números enteros, es decir no puede hacer números fraccionarios ni porcentajes.

“Eso debe preocupar, creo no podemos ser complacientes con lo que hemos logrado sino ver qué debemos hacer para mejorar en estas cosas fundamentales para seguir aprendiendo”.

Tras cuestionársele sobre la insistencia en la lectura y matemáticas en planteles educativos y dejar de lado la ética y valores, así como tener psicólogos por niveles educativos para evitar situaciones como la ocurrida en Monterrey, Schmelkes del Valle abundó que desde el punto de vista de evaluación eso se tiene que evaluar ya que la técnica de la evaluación está muy desarrollada para lo cognoscitivo y poco desarrollada para lo afectivo.

En un plantel privado en Monterrey un adolescente disparó contra su maestra y compañeros dentro de un salón de clase para después quitarse la vida, de lo cual la presidenta del organismo consideró el sujeto-alumno necesita formación integral y valores de convivencia, sociales y orientados a formar un ciudadano responsable y respetuoso del otro, ya que aseguró, es parte de la formación integral porque si no lo hace la escuela nadie lo hará.

“Lo importante es prevenir, es educar para que eso no suceda pero debemos tener algún indicador, algún monitoreo que nos diga dónde están los focos rojos”.

