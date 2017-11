NERVIOSISMO DE ASPIRANTES RUMBO AL 2018

Análisis Político

Por Abel González Sánchez

Empezó el nerviosismo de todos los aspirantes municipales, estatales y federales que pretenden lograr una candidatura por los diferentes partidos rumbo a las elecciones del 2018, la incertidumbre es por tres razones, la primera porque todavía no les han confirmado nada, ni quiénes son los buenos y cuales son los que se deben esperar, segundo; porque ya les faltan pocos días para que se cumplan las fechas para el registro de las precampañas y de las candidaturas oficiales en los tres niveles de gobierno, y la tercera es que ya no les creen a sus dirigentes de partido, quienes les advierten que no pueden anticiparse a la ley electoral y los estatutos.

NADA SEGURO PARA NADIE El escenario político electoral en el estado se analiza complejo actualmente para todos los partidos sin distinción, porque no podemos decir que el rojo, azul o verde arrasarán, tampoco se visualizan liderazgos fuertes de aspirantes para las alcaldías, diputaciones locales, federales o para senadores porque los que mencionan extraoficialmente ninguno tiene amarrado el triunfo, recordemos que ahora en política, no hay nada seguro para nadie, los tiempos cambiaron radicalmente.

EN LA MIRA; LA CAPITAL Y MANZANILLO Son los dos municipios clave que los partidos disputarán mediante “Máscara contra cabellera” porque quienes ganen la presidencia municipal consideran que estarán en la antesala de la gubernatura para el 2021, debido a que ambos ayuntamientos influyen regionalmente en la política estatal y por la importancia que merecen, pues Colima pesa en la zona norte y representa a la capital del estado y Manzanillo predomina en la parte sur donde hay más electores y se encuentra el puerto más importante de México y Latinoamérica.

LAS SENADURÍAS Aunque las alcaldías de Colima y Manzanillo son base para buscar la gubernatura, debemos reconocer aquí que la política es incierta, ya que muchos alcaldes en ambos municipios han pasado sin pena ni gloria, porque no tuvieron imaginación para trascender y atender la problemática social, jamás fueron considerados como aspirantes naturales a la gubernatura.

Por tal motivo las senadurías también ahora más que nunca podrían ser espacios adecuados para trabajar en toda la entidad y constituir así otra base en busca de la gubernatura para el 2021, por tal motivo será interesante saber la definición de cada partido para la postulación oficial del candidato a senador, pero debe advertirse que aunque sea un buen candidato, la famosa obligatoriedad de la cuota de género influirá para ganar o perder, ya que forzosamente deben incluir a una mujer, y recordemos que en varias ocasiones la decisión de esta postulación, de la mujer, es y ha sido el punto de la discordia, porque han designado a mujeres que nunca se pararon en el partido y no merecen esa posición, pues ya en una o dos ocasiones precisamente por este motivo el PRI ha perdido, por rechazo, según encuestas de opinión pública.

¿QUIÉNES DEL GABINETE EN LAS BOLETAS? Son pocos, demasiados pocos los miembros del gabinete de Nacho Peralta que pudieran participar en el proceso electoral del 2018, para no decir ninguno, ya que la mayoría se han dedicado a su labor, bien o mal según sea la o el funcionario, no se han visto distraídos en el quehacer político del tricolor, inclusive el ejecutivo estatal advirtió que quienes quieran participar que renuncien a sus cargos, sin embargo dentro del gabinete sí se han distinguido por su trabajo y perfil, Héctor Gerardo Murguía Secretario Particular del Ejecutivo Estatal quien se sigue mencionando en las reuniones sociales que podría participar en las boletas, también comentan que Carlos Arturo Noriega Secretario de Planeación y Finanzas es otro de los funcionarios que debería participar, nadie más, porque Paco Pérez y Mayrén Polanco se mencionaban, pero ya no son parte del gabinete.

EL GABINETE Y EL PRI EN SANA DISTANCIA: El distanciamiento político es sano, pero a lo mejor fue mal interpretado en Colima, porque algunos altos funcionarios estatales y delegados federales han asegurado en corto y en público que jamás se han parado en las oficinas estatales del PRI, que no lo han apoyado, como si fuera algo para reconocerles, pero si esto está ocurriendo hasta hoy es porque dicen también que el PRI nunca se ha acercado con ellos, algo está pasando, o quizás mintiendo, en cambio, bien se sabe que la mayoría de los alcaldes y varios funcionarios de los ayuntamientos de los diferentes partidos llevan agua a su molino y la mayoría sí se coordinan y trabajan fuerte para ganar las urnas y asisten obligadamente a las oficinas partidistas municipales en horas no laborales, ellos ya van aventajados rumbo al 2018.

NOMBRES, NOMBRES, NOMBRES. Ya van consolidándose algunos nombres que podrían estar en las boletas del 2018, porque con su trabajo político ciudadano están construyendo sus precandidaturas en los tres niveles y la lista ya es conocida popularmente, son de diferentes colores.; Virgilio Mendoza, Mely Romero, José Manuel Romero Coello, Quique Rojas, Gaby Benavides, Indira Vizcaíno, Lizeth Rodríguez, Rogelio Rueda, Héctor Gerardo Murguía, Lupillo de Tecomán, Nicolás Contreras, Joel Padilla, Martha Sosa, Federico Rangel, Héctor Magaña, Julenny Cortés, Locho Morán, Ernesto Márquez, Héctor Insúa, Salomón Salazar, Octavio Tintos, Rafa Mendoza, Riult Rivera, Francisco Javier Ceballos, Carlos Arturo Noriega, Horacio Mancilla, Roberto Chapula, Orlando Lino, entre otros más…pronto veremos el desenlace.

(abelglezs@gmail.com)