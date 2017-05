Menores que conviven con mascotas presentan inmunidad más alta: Academia Americana de Pediatría

*Gatos son abandonados y maltratados por falsas creencias.* Es casi imposible que una mujer embarazada se infecte de toxoplasmosis.

México.- En México existe la creencia de que los gatos son responsables de propiciar muchas enfermedades en los seres humanos, y que si hay niños pequeños o mujeres embarazadas son dañinos para su salud, por lo cual se deshacen de ellos.

Cifras oficiales reportan que la población de perros y gatos suma 23 millones en México, de los cuales solo 30 por ciento tienen un hogar; lo cual representa un problema de salud pública, ya que las heces de estos animales callejeros están en todas partes.

De acuerdo con la médico veterinario, Luisa Mar Ramírez Novoa, “el principal problema de los gatos callejeros son las heces, que cuando se deshidratan y el viento sopla se lleva las partículas, las cuales caen en los puestos de comida callejera, y es un problema de salud pública”.

Por ello, los parásitos de los gatos son la principal causa de enfermedades en los humanos, el cual se transmite de manera constante y pueden provocar anemia, desnutrición, “una parasitosis severa, sí puede terminar en un bloque intestinal, pero es poco probable”.

De igual forma, señala que la orina de los gatos también puede tener una bacteria intestinal llamada leptospira, “la cual puede atacar a los seres humanos, pero es rara esta enfermedad”.

Explica que esta bacteria puede dañar hígado y riñón. Es una espiroqueta que atraviesa la piel intacta, “en el caso de que un gato orine y se limpie la misma y la bacteria entre en contacto con la piel, puede atravesar piel intacta e infectar, pero los gatos domésticos son vacunados contra esta bacteria a los animales”.

Por su parte, el diseñador Neally Valdez, comentó “los gatos transformaron mi vida, los amo, jamás he tenido ninguna enfermedad a causa de ellos, por el contrario solo han traído cosas buenas a mi vida. Nunca había tenido una mascota y me arrepiento por haber tardado tanto”.

De acuerdo con la especialista, existe el mito que mucha gente es alérgica a los gatos por su pelaje, pero en realidad es a la saliva, debido a que se lamen todo el tiempo y dejan partículas de saliva en el pelo.

“Todo el tiempo se acicala y se lame, deja partículas de saliva en el pelo que va a generar la reacción alérgica en las personas”, destacó en entrevista.

Al respecto, mencionó que de acuerdo con datos de la plataforma especializada PetMD, existen razas de gatos que son hipoalergénicos debido a su tipo de pelo, como son el gato siberiano, balinés, bengala, birmano, colorpoint de pelo corto, cornish rex, devon rex, javanés, ocicat, oriental de pelo corto, ruso azul, siamés y esfinge.

Detalló que lo que hace menos alergénico a este tipo de felinos, es la proteína de su saliva que tiene menor peso, ya que a menor peso molecular es difícil que el organismo lo identifique como un alérgeno, por lo cual ya no generan una reacción.

Agregó que también existen champús para quitar la proteína del pelo, que ayudan a un proceso alergénico con los gatos, el cual se puede adquirir en línea o en tiendas especializadas.

Por otro lado, un estudio de la Academia Americana de Pediatría reportó que niños que convivieron durante sus primeros cuatro años de vida con gatos y perros, tenían una inmunidad más alta que los niños que no habían convivido con mascotas.

Ramírez Novoa refiere que en caso de que alguna persona presente un cuadro de problema pulmonar o alergénico, se tendrían que hacer estudios para determinar las causas de la misma, ya que existen otros factores que pueden provocarla, no necesariamente la existencia del gato en la casa.

La encargada del Centro Veterinario Felino resalta que dichos animales están muy satanizados, por su pelo o saliva, la cual sí provoca alergias también se pueden controlar, por lo que no hay necesidad de deshacerse del gato.

En ese sentido, la estudiante Sandra Sánchez menciona “tengo dos gatos y tengo alergia a la saliva de perros y gatos, pero me mantengo en tratamiento para poder estar cerca de ellos, no los abandonaría por este motivo, podría tal vez abandonar a otra gente pero no a ellos, son los amigos más fieles que he tenido”.

Asimismo, la médico veterinario, Luisa Mar Ramírez Novoa, señala que existe una enfermedad denominada toxoplasmosis que no es muy común en los gatos pero es muy sonada, ya que puede generar abortos en mujeres o problemas al nacimiento.

Detalla que si una mujer tiene contacto con este parásito durante la gestación en el primero, segundo y tercer trimestre, el feto puede tener diferentes problemas, pero para que un gato sea portador tuvo que consumir carne cruda.

“Si tu gato come croquetas no tendría por qué tener este parásito. Para que el humano se infecte tendría que dejar su arena sucia de 48 a 72 horas, y es raro que pase esto por lo regular las personas limpian el arenero todos los días”.

La especialista precisa que también es un mito, por eso muchas mujeres abandonan a sus gatos cuando quedan embarazadas, pero en las grandes ciudades es común adquirirla y no necesariamente por estos animales.

Explica que este parásito se puede encontrar en los puestos callejeros, donde la verdura está mal lavada o cuando se come carne cruda o mal cocida. Pero también es cierto que “una vez que tienes la infección quedas inmune, no te va a volver a dar nunca ni a ti, ni al gato”.

“Creo que las mujeres que se hacen pruebas de toxoplasmosis y salen positivos y tienen un gato, dicen es que el gato me contagió, cuando es probable que te hayas infectado comiendo carnitas en la esquina, no cuando tuviste a tu gato”, puntualizó.

Mencionó que hay muchos mitos alrededor de esa enfermedad, pues todavía hay gente que abandona a sus gatos cuando quedan embarazadas, y también hay médicos que les recomiendan deshacerse del gato, aun cuando saben el ciclo del parásito y como funciona, agregó.

Desde pequeño tuve perros y nunca generé un lazo tan fuerte como con “Queso” mi gato, “él se robó el corazón de toda la familia, ya que nunca imaginamos que un gato pudiera ser tan amoroso, inteligente y sobre todo limpio”, finalizó el actuario Emiliano Escobar.

Fuente: EL INFORMADOR

