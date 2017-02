Mario Anguiano envía a su representante legal para su defensa ante el congreso

*Ramón Pérez Díaz reafirma: MAM no pagó su crédito de 638 MdP.

Juan Carlos Flores|COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- El exgobernador Mario Anguiano envió a su representante legal, Oscar Felipe Silva Anguiano, para su defensa en el caso del presunto desvío de 638 millones de pesos de un crédito que solicitó durante el último año de su gobierno.

En entrevista, el diputado panista Riult Rivera, presidente de la Comisión de Responsabilidades, dio a conocer que el representante legal fue designado hace dos días. “En este caso trae a un apoderado, vamos a analizar el poder que nos exhiba y una vez que hagamos un análisis y determinaremos si tiene las facultades de actuar en representación”.

Rivera Gutiérrez manifestó que una vez que se desahogue la etapa de pruebas se procederá a hacerse un dictamen para presentarse al pleno.

Aseveró que se podrá ratificar la propuesta de sanción de la Comisión de Hacienda que es inhabilitación por 14 años para ocupar puestos públicos y la devolución de los 638 millones de pesos más intereses.

Asimismo, recalcó que los otros involucrados –Rafael Gutiérrez e Isabel Avalos- renunciaron a su derecho de aportar pruebas en su defensa en este mismo caso.

Además de Ramón Pérez Díaz, también fue citada Mayrén Polanco en calidad de testigo, quien en su momento integró la comisión de seguimiento del crédito de 638 millones de pesos.

En entrevista posterior a la reunión, Ramón Pérez Díaz recalcó que ha existido desde un principio confusión con el crédito de los 638 millones de pesos.

“Son dos créditos diferentes por la misma cantidad cada uno. El contratado por Mario Anguiano en agosto de 2015 para reestructurar tres contratos en enero, febrero y marzo por créditos no pagados, modificando el primero porque fue con la misma institución bancaria por un monto total de 638 millones de pesos que tenía fecha de vencimiento el 28 de diciembre de 2015”.

Posteriormente, en septiembre de 2015 el congreso del estado emite un decreto, el 565, en donde faculta a la entonces administración a refinanciar con las instituciones que fuera necesario las deudas anteriores hasta la fecha del decreto.

“Sin embargo, como ya lo he comentado, en noviembre ingresé como gobernador interino y los pagos del crédito inicial de agosto por 638 millones de pesos no se hicieron y no había dinero con qué pagarlo, entonces fue necesario hacer uso del decreto para refinanciar las deudas anteriores y ese crédito por 638 millones de pesos y se pagó en diciembre”.

Ahí es donde existe la confusión, reiteró, son dos créditos diferentes de la misma cantidad, 638 millones de pesos en agosto que no se pagaron “y lo tuve que pagar yo con otro crédito”.

