Loros debuta en el “nido”

Colima.- Tras la dolorosa derrota de 2-0 sufrida en su debut frente a Venados de Yucatán, los Loros de la Universidad de Colima se presentan como locales este martes 10 de enero a las 7 de la tarde frente a los Toros del Celaya en el “nido” del Estadio Olímpico Universitario, en su compromiso de la jornada dos del torneo de Clausura2017 en la Liga AscensoMx.

El equipo universitario entrenó este lunes por la tarde en la cancha del Olímpico para preparar su primer juego en casa ante unos astados que vendrán muy motivados por su arranque triunfal como locales donde vencieron por tres-uno a los Cimarrones de Sonora con goles de Juan Pérez, Ricardo Vázquez y Alfredo “Chango” Moreno, que constituyen un aporte ofensivo de cuidado.

El director técnico Víctor Hugo Mora​ y sus pupilos deben cambiar rápidamente el chip para enfocar su atención en el compromiso ante la escuadra guanajuatense que dirige el entrenador Luis Padilla; por cierto el juego entre Loros y Celaya será transmitido en vivo y en directo por TVC Deportes y para Estados Unidos a través de su filial Gol TV.

LA JORNADA 2

La jornada 2 del Clausura tiene otros cuatro juegos para este martes: Correcaminos de la UAT contra Atlante, Dorados de Sinaloa ante Zacatepec, Alebrijes de Oaxaca recibirá a Venados de Yucatán y Cimarrones de Sonora hará los honores a los Mineros de Zacatecas.

El miércoles 11 termina la segunda fecha con cuatro juegos más: Lobos BUAP vs. Tampico Madero, Potros de la UAEM vs. Murciélagos de Los Mochis, Bravos de Ciudad Juárez vs. Cafetaleros de Tapachula, y cierran Coras de Nayarit vs. Leones Negros de la Universidad de Guadalajara.

