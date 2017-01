Miles marcharon contra el gasolinazo el fin de semana ¿y para qué servirá?

Por: Mayahuel Hurtado Ortiz

En todo México por lo menos en 27 estados de 32. En algunos casos decenas, en otros cientos y en otros miles, salieron a las calles a marchar contra el llamado gasolinazo. Pero en días anteriores bloquearon vialidades, acceso a las ciudades, vías férreas y en algunos casos tomaron las casetas de cuota dando paso libre a los usuarios de ese servicio.

Desde que tengo uso de razón nunca había visto una inconformidad tan grande en todo el país, es la primera vez que veo multitudes marchando al unísono y demostrando que la gota que derramó el vaso fue el alza continua a los precios de la gasolina y el diésel, que son básicos para que no encarezcan los productos que conforman la canasta básica, pero también, la ropa y el calzado y el transporte, elementales en la vida de los ciudadanos.

Y es que los políticos, sobre todo los que votaron por esta medida, en aras de una modernidad para la industria petroquímica, nos están heredando un problema que hoy tiene de rodillas a millones de mexicanos en todo el territorio nacional. Partiremos de algo muy básico, si el salario mínimo es de 80 pesos en la zona de Colima, y digamos que las personas ganan entre cien y 200 pesos al día, que serían un promedio de seis mil pesos al mes, en la que se tiene que pagar luz, teléfono, renta o mensualidad de una casa, alimentación para una o dos personas o toda una familia, y todavía debe de quedar para echarle gasolina al tanque, ya sea de una moto o de un carro, porque hay que escribirlo, en Manzanillo, pagar transporte público es un verdadero lujo.

Sin embargo si comparamos esos seis mil pesos con el salario que perciben los legisladores federales, de antes y de ahora, no se compara en nada, quizás por eso, les fue tan fácil aprobar una reforma que al parecer pasó frente a sus ojos sin una revisión exhaustiva del daño colateral que traería consigo la modernidad que ellos planteaban para los energéticos en México. Creo que cualquier excusa a estas alturas resulta un insulto para la inteligencia de los ciudadanos. Señores y señoras legisladoras, nosotros no recibimos un sueldo que oscila entre los 130 y los 170 mil pesos como se dice que ganan ustedes, tampoco recibimos bonos extras que nos podemos autorizar, porque quienes los autorizan son ustedes.

Nosotros no podemos reformar una Ley debido a que por desgracia o gracia de quien votó por cada uno de ustedes, les dio ese poder de “representar a la ciudadanía”, quédese en el entendido de que esa representación a la que hago referencia era para impulsar leyes y reformas que mejoraran nuestra calidad de vida, que nos hicieran una nación fortalecida financieramente a partir de sus energéticos, con una solvencia económica para inyectarle a los tres sectores más importantes en nuestro país, me refiero a educación, salud y seguridad pública, sin embargo, no hicieron el trabajo por el que cada uno de los ciudadanos los puso en esa curul y en un acto de dignidad política, llegó el momento de darle la cara a la gente y apegados a derecho y a nuestra constitución derogar las reformas que han minado la calidad de vida del mexicano, del colimense, del manzanillense.

No les pedimos que se quiten sus privilegios, les exigimos acciones serias que garanticen un salario mínimo justo, y en ello, sería bueno que empezaran a predicar con el ejemplo. Una de las acciones que yo veo justa, es que sometan a un voto ciudadano o referéndum el salario que ustedes deben recibir por los servicios que ustedes prestan a la nación. Así, como que existe una ley que garantice su permanencia en el Poder Legislativo de acuerdo a los resultados de una evaluación, no creo que les cueste trabajo, los maestros han marchado cientos de veces y no han dado reversa. Creo que la evaluación debe de iniciar desde el Poder Legislativo, por una simple razón, el Ejecutivo es quien propone, el Senado es quien revisa y adecúa las iniciativas de Ley o las Reformas a la Ley y es en la Cámara de Diputados en donde se votan dichas leyes o reformas, por tanto, si se están evaluando a los maestros, y se vota el futuro de los energéticos en el país, deberíamos los ciudadanos salir a marchar para exigir cuentas, resultados y respuesta a nuestras demandas, porque señores y señoras legisladoras, para eso se les paga y se les paga bastante bien.

Esta pedrada también va para el Congreso local, que en lugar de darle la cara a la ciudadanía, en el tema del gasolinazo, cuando los ciudadanos pretendían manifestarse afuera del Poder Legislativo en Colima, simplemente la respuesta fue suspender la sesión, finalmente somos Juan Pueblo y nos cansaremos de marchar porque tendremos que ir a trabajar para sacar adelante a nuestras familias, nosotros no tenemos la opción de elegir qué es lo mejor para nuestras familias, por desgracia, y en muy pocos casos, por acierto, les dimos ese poder a cada uno de ustedes. Y simplemente reprobaron en materia de gestión política.

De los aparecidos que pretenden llevar agua a su molino como ex candidatos de diferentes partidos que son minoría, les pediré que no nos usen más de bandera, se requiere de gente seria para encabezar dichas acciones. Mi reconocimiento para el gobernador Ignacio Peralta, quien tuvo a bien tomar las inconformidades de la ciudadanía y buscar con el secretario de Hacienda a nivel federal las explicaciones acerca del impacto de ésta reforma y en lugar de hacer alboroto, se puso a trabajar en el problema; tan es así que se está buscando brindar apoyos de combustible para la gente que se dedica a la actividad agrícola en la región, por mucho de las mejores reacciones que he visto.

