Las Cinco del Huracán Trump Contra México

Por: Mayahuel Hurtado Ortiz

Aún no asume el poder y los daños devastadores ya se han dejado ver tanto en la economía como en las inversiones extranjeras en México. Y es que a Donald Trump no le para la boca y tras cada declaración nos deja en claro que fue falso su discurso en donde nos dijo que sabría reconocer sus errores y corregir rumbos. No puedo creer que la nación más poderosa del mundo tenga ciudadanos con tan poca capacidad de análisis crítico, como para discernir que no sólo estaban apoyando un misógino racista, sino que además estamos alimentando la menta enferma de un sociópata. Aquí presentamos en lo que va desde el triunfo electoral a la fecha, las cinco de Donald Trump.

1.- Ford se va de México: La productora de autos Ford canceló sus planes de inversión en México por 1,600 millones de dólares, confirmó la armadora en un comunicado. “Ford anuncia que está cancelando los planes para la nueva planta en San Luis Potosí, México”.

Agregó que la inversión se mantendrá en sus proyectos en la planta en Flat Rock, Michigan, donde se producirán autos eléctricos y autónomos, lo que creará 700 empleos directos. La empresa indicó que la producción de la marca Focus será enfocada en su planta en Hermosillo, Sonora. En promedio, la empresa anuncia que conservará 3,500 empleos en Estados Unidos.

Con esta acción, la empresa termina una polémica con el presidente electo Donald Trump, cuyo presidente, Bill Ford, había afirmado que mantenía los planes en México. Trump retuiteó un mensaje de Dan Scavino, uno de sus asistentes en el manejo de redes sociales, sobre la nueva decisión de Ford.

2.- También General Motors: El presidente electo, Donald Trump, criticó los planes de General Motors de enviar su Chevy Cruze, producido en México, a los concesionarios de los Estados Unidos. El republicano aseguró que esa acción se está haciendo “sin pagar impuestos”, a través de la frontera, por lo que pidió que el vehículo se produzca en los Estados Unidos o la empresa pague más impuestos.

“¡Prodúzcanlo en USA o paguen un gran impuesto en la frontera!”, escribió en Twitter el próximo mandatario estadounidense. Con ello, cierra las puertas a que los automóviles se sigan produciendo en nuestro país.

3.- Contra los Inmigrantes: Representantes de los “dreamers” y de los más de 750,000 jóvenes inmigrantes que han recibido acción diferida (DACA) desde 2012, expresaron hoy su preocupación ante el uso que el gobierno de Donald Trump pueda llegar a darle a la información que el gobierno tiene en su poder sobre las personas que obtuvieron ese beneficio temporal.

Y no están solos en esa preocupación: de acuerdo a una carta recién publicada pero que data de la semana pasada, el secretario actual del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) Jeh Johnson también la comparte.

La reacción de grupos “dreamers” siguió a reportes divulgados este martes que indican que el equipo de transición de Trump solicitó a DHS una serie de documentos sobre “los datos biográficos de los inmigrantes que han pedido ciertos beneficios”, específicamente preguntando si estos han sido “alterados” de alguna manera para proteger sus derechos civiles.

Según el reporte original de la agencia Reuters, los representantes del presidente electo no sólo pidieron esa información a DHS, sino todo tipo de documentos respecto a la construcción de barreras fronterizas, los memos de aplicación de la ley emitidos por el gobierno de Obama y otros archivos destinados a evaluar cómo cumplirán sus promesas respecto al tema migratorio.

4.- La Razón del Odio: Las experiencias fracasadas en los negocios del controversial empresario y presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump en México serían el origen de su acendrado odio a nuestro país.

“Tiene un agravio personal contra México por haber perdido una inversión en bienes raíces y haber sido demandado por fraude”, señaló David Monreal, ex gobernador de Zacatecas, uno de los principales expulsores de inmigrantes indocumentados a Estados Unidos.

“El odio y el coraje hacia México nace de un golpe a su bolsillo”, señaló en su blog en Internet Monreal, uno de los más cercanos asesores del dirigente izquierdista Andrés Manuel López Obrador.

5.- La Construcción del Muro: En su camino a la Casa Blanca, el magnate responsabilizó constantemente a los inmigrantes, especialmente los llegados desde México, por muchos de los principales problemas del país. Los acusó, por ejemplo, de los “cientos de miles de millones” que pagan los ciudadanos para sufragar los gastos del gobierno en servicios de salud, educación, seguridad social o vivienda que reciben los indocumentados.

Y también destacó que “millones” de extranjeros sin papeles han sido detenidos en el pasado en territorio estadounidense, muchos de ellos por delitos como narcotráfico, asesinatos o violaciones. Trump aseguró además que será México quien pague por la construcción del muro, ya que considera que la nación latinoamericana se ha aprovechado de manera desproporcionada del Tratado de Libre Comercio entre ambos países, que según el multimillonario, ha hecho que miles de empleos y compañías de EE.UU. se hayan trasladado al sur de la frontera.

Como se observa estamos sintiendo, apenas, los primeros efectos del huracán económico que representa Donald Trump. Por eso, tiene razón el gobernador del Banco de México, Agustín Cartens, cuando mencionó que “la llegada de Trump es una película de terror”, en consecuencia, la pesadilla apenas empieza. Y recordemos aquélla serie llamada “Pesadilla en las calle del Infierno” tuvo varios capítulos.

