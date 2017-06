 Héctor Insúa promueve la cultura del respeto entre los niños

*La mejor apuesta que podemos hacer, es por la cultura, la ciencia y la práctica de los valores, dijo el alcalde capitalino.

Redacción|COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- El presidente municipal de Colima, Héctor Insúa García, señaló que ante los problemas que existen producto de la inseguridad, lo mejor es promover la cultura de respeto y de trabajar con la niñez, así como con la juventud, en la prevención de cualquier forma que represente la violación a los derechos de otros.

Al clausurar el taller Aprendiendo a Ser Yo del Instituto Municipal de la Mujer, el alcalde capitalino expresó que la ciencia, la cultura, y la práctica de valores, son la mejor apuesta que se puede hacer para enfrentar los retos y desafíos que supone el tema de la inseguridad.

Ante un grupo de niños, Insúa García dijo que, a partir del conocimiento pleno de nuestros derechos y obligaciones, mismo que se da a temprana edad, es como se pueden sentar las bases para construir una comunidad más fuerte.

Héctor Insúa les compartió su historia de vida, en la que destacó su educación efectuada desde la primaria hasta el doctorado en escuelas públicas, en donde resaltó el impulso que recibió de sus padres y maestros.

Exhortó a los pequeños participantes a esforzarse todos los días, a obtener las mejores calificaciones, a ser buenos compañeros, a respetar a los demás, e inspirarse en las mejores historias, sobre todo, de aquellas personas que no tuvieron la oportunidad de nacer en las mejores condiciones, pero que con su dedicación, se convirtieron en un gran ejemplo, “finalmente les pido no caer en las prácticas que representen alguna forma de bullying, “es un problema que tristemente se ha extendido, y cómo comunidad, no podemos mantenernos ajenos a esta lamentable situación”.

Comentarios

Comentarios