Habitantes de El Saucito y Chanchopa agradecen ruta hacia sus comunidades

Tecomán, Col.-Habitantes de las comunidades El Saucito y Chanchopa, del municipio de Tecomán, agradecieron que después de 6 años el gobernador José Ignacio Peralta a través de la Secretaría de Movilidad, atendieran la petición de implementar una ruta para estas comunidades, lo que representa menos gasto y agiliza sus tiempos.

Entrevistada en el tema, María de Jesús Cruz Manzo, habitante de El Saucito, resaltó la ayuda que significa esta ruta, “ya que hay muchas señoras que se les dificultaba ir al mandado porque cada vez que lo hacían tenían que pagar a veces hasta 160 pesos de taxi”.

Señaló la beneficiada que en lo personal, su economía no da para mucho y de no encontrar taxi entonces, tenían que caminar con las bolsas cargando, por lo que esta ruta es de gran ayuda, “además los estudiantes tienen transporte desde El Saucito hasta Chanchopa, lo que les permite llegar más temprano a su casa, realmente nos trae mucho beneficio”, subrayó.

De igual manera, Alma Vanesa Ruíz Solano, habitante de la misma comunidad, manifestó que están muy agradecidos con esta decisión, porque muchos jóvenes dejaron de estudiar por falta de transporte “y ahora con el transporte les favorece tanto económicamente como en tiempos, pues nos mueve de Tecomán a El Saucito y hasta Chanchopa”.

Asimismo, se dijo agradecida por la sensibilidad que demostraron las autoridades con esta ruta, que atiende estas comunidades alejadas de las cabeceras municipales.

Por su parte, María Dolores Esquivel Córdova, originaria de esta zona, señaló “la verdad ya teníamos más de 6 años sin transporte hasta El Saucito y Chanchopa, además los habitantes de estas comunidades insistimos que se les apoyara a los estudiantes ya que ellos van a estudiar a otros lugares y se les complicaba llegar temprano a su casa porque no podían pagar tanto en taxis”.

Irma Guerrero Macías, habitante de Chanchopa manifestó que esta ruta beneficia mucho a su hija que va a la prepa, porque tenía que solicitar que la llevara un pariente para poder llegar a su escuela y con la ruta que va hasta Chanchopa, gasta menos dinero y llega más temprano a casa, “por lo que agradezco a las autoridades todo su apoyo para implementar esta ruta”.

En su oportunidad, María Luisa Guerrero, señaló que ya era mucho tiempo sin transporte y tenían que conseguir quién los trasladara hasta estas comunidades; considera que es importante que la Secretaría de Movilidad siga implementando este tipo acciones que benefician directamente a la gente.

Finalmente, Antonia Valdivia, originaria de la misma comunidad expresó que la ruta “nos ayuda en la economía porque de Tecomán a Chanchopa pagábamos hasta 200 pesos de taxi y el autobús nos cobra 20 pesos, es mucha la diferencia y nos ahorramos una buena cantidad de dinero, además es más seguro, yo que me traslado mucho a Tecomán por mi trabajo, a veces me decían que me llevaban y aceptaba porque tenía que llegar a tiempo a mi trabajo, en esas ocasiones no sabes ni quién es la persona que te lleva y ya con esta ruta se tiene la certeza de que es un chofer responsable y seguro”.

Agregó que antes no tenían transporte hasta Chanchopa y el autobús los dejaba hasta el crucero, en raite se hacen hasta 20 minutos y caminando es una hora, por lo que reiteró su agradecimiento al Mandatario Estatal y a la Secretaría de Movilidad por su sensibilidad de ayudar a la gente de estas comunidades.

