El intercambio académico involucra todos los sentidos para aprender: César Bustos

*“El chino es una persona con un gran sentido humano, y entonces no sólo aprendí situaciones de trabajo y de estudios sino de crecimiento personal”, añadió este académico.

Redacción|COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- “Los intercambios académicos con China no sólo tratan compartir y adquirir conocimiento, sino de involucrarse en todos los sentidos: social, cultural y deportivo, entre otros, que están muy arraigados en esta cultura”, compartió el académico de la Universidad de Colima, César Rogelio Bustos durante la Semana Cultural “Más allá de La Muralla” que organiza la Dirección General de Difusión Cultural de esta casa de estudios.

Rogelio Bustos llegó a China mediante un intercambio académico y permaneció en ese país por siete años. Él dictó la conferencia “Los intercambios China-México y sus procesos de adaptación”, donde habló de las distintas formas en que México mantiene relaciones diplomáticas con China desde hace 45 años y de su propia experiencia en aquel país.

Comentó que el proceso de adaptación es complicado, pues no sólo es un choque cultural sino que “se trata de a una forma distinta de comer, transportarse, comunicarse; situaciones que conforme pasan los días uno se acostumbra y se vuelven cotidianas”.

“Estar en China es un proceso diferente a estar, por ejemplo, en Estados Unidos, porque ahí tenemos cosas parecidas, pero en China se aprende otro idioma con alfabeto diferente, se quitan prejuicios como el de que todos los chinos se parecen, y se utilizan plataformas electrónicas y aplicaciones distintas para comunicarse”, compartió.

“Mi experiencia en China, además de académica, fue hacer amigos, relacionarme, aprender de ellos, porque tienen arraigada la idea de ayudar cuando alguien está en una necesidad; hay apoyo, me invitaban a que me involucrara en sus actividades. El chino es una persona con un gran sentido humano, y entonces no sólo aprendí situaciones de trabajo y de estudios sino de crecimiento personal”, dijo.

Sin duda, una de las grandes ventajas que el también profesor de Chino-Mandarín ve al aprender de la cultura e idioma de aquel país, consiste en involucrarse en temas sobre relaciones laborales e incluso en las embajadas.

La Semana Cultural “Más allá de La Muralla”, que organiza la Dirección General de Difusión Cultural, también forma parte del Programa internacional MUSE, de inclusión en las universidades a personas con alguna discapacidad.

Comentarios

Comentarios