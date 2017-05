Dictan formal prisión a Enrique Tarín, ex funcionario de Duarte

COLIMANOTICIAS

Chihuahua.- Tras una audiencia que se extendió casi por 13 horas, fue vinculado a proceso (formal prisión) el ex Director de Adquisiciones de César Duarte, Antonio Enrique Tarín García, a quien se le abrió proceso penal por el delito de peculado, ya que se le acusa de haber desviado 120 millones de pesos.

Luego de horas de alegatos y testimoniales, la juez de garantía consideró que el ministerio público aportó suficientes elementos para presumir que Tarín tiene responsabilidad por haber tomado parte en una serie de operaciones para destinar la millonaria cifra a una empresa “fantasma”.

Según se dijo por los representantes de la Fiscalía estatal Tarín facilitó la celebración del contrato SH/AD/098/2015 con la compañía Kepler Soluciones Integrales, y posteriormente autorizó dos pagos por 40 millones de pesos cada uno, otro por 30 millones y un cuarto por 10 millones de pesos. Supuestamente, dijo el MP, el motivo del contrato era la impartición del curso “Asesoría para aplicación de mejora continua y transparencia de los procesos contables, financieros y administrativos”, a personal de la Secretaria de Hacienda estatal, sin embargo no se llevaron a cabo.

A cambio de esos 120 millones de pesos Kepler Soluciones únicamente entregó dos discos compactos con archivos inconclusos relacionados al tema de los citados cursos.

Tarín García es el suplente del fallecido diputado federal priista Carlos Hermosillo Arteaga; en dos ocasiones la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados le ha negado la posibilidad de tomar protesta debido a las acusaciones penales en su contra.

La defensa del ex funcionario sostuvo principalmente dos líneas de argumento: Que Tarín no tenía autoridad para disponer de recursos en su calidad de Director de Adquisiciones, y que al momento de celebrarse los contratos con Kepler éste no estaba en funciones debido a que solicitó licencia.

Sin embargo la juez consideró que el peculado pudo haber acordado con anterioridad por parte de los involucrados, por lo que la licencia no es una excusa de peso.

Dentro de la audiencia la defensa cuestionó la participación de varios testigos protegidos, que son ex funcionarios duartistas que decidieron cooperar con la fiscalía para aportar pruebas en contra del anterior mandatario estatal a cambio de ser exonerados o recibir sentencias menores, ya que a su parecer sus testimonios no son objetivos por estar involucrados en el caso.

Por su parte el ministerio público reveló la identidad de otros ex funcionarios ligados a este caso, pero que no han sido detenidos por contar con amparos, se trata de Jaime Herrera Corral, ex secretario de Hacienda; Adrián Dozal Dozal ex coordinador administrativo de Hacienda; Ever Eduardo Aguilar Sandoval ex coordinador de servicios; Erick Manuel Hernández Aguilar, representante de programas de inversión de la Secretaría de Hacienda, y Alejandro Ornelas ex director de Sistemas..

Tarín permanecerá internado en el CERESO estatal de Aquiles Serdán, la juez fijó un plazo de cuatro meses para la investigación. De forma paralela, está acusado de otro caso de peculado por 246 millones de pesos.

Fuente: https://www.debate.com.mx

