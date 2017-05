Destacados deportistas paraolímpicos enfrentan necesidades para participar en competencias

Luis Rosales Chávez|COLIMANOTICIAS

Tecomán, Col.- Aun cuando Tecomán cuenta con destacados deportistas paraolímpicos, estos no tienen el apoyo necesario para sus competencias nacionales, señaló Agripín Martínez, presidente del Club de Corredores “Venados”.

Comentó que el apoyo sigue faltando, no es suficiente “porque ellos tienen muchas necesidad, no es tan sencillo sacarlos adelante deportivamente, se ve fácil pero se ocupa el implemento que es el tenis y la mayoría de ellos, carecen de recursos económicos para poder comprarlos. Tenemos talento, buenos atletas como es el caso de Azucena Jazmín Mariano Moctezuma, que fue medalla de oro en la paraoloimpiada nacional pasada y actualmente, lo que es el comité paraolímpico mexicano, la está citando a una concentración del 20 de mayo al 3 de junio con el fin de continuar con sus preparativos físicos y psicológicos y de esta manera tomarla en cuenta y participe en el campeonato mundial de atletismo juvenil del próximo año, y participar en el panamericano del 2019. Pero simplemente no tiene el apoyo”.

Agripín Martínez admitió que en relación a instalaciones deportivas, sí se tienen las adecuadas. “Tal vez lo que hace falta es algunas adecuaciones en la zona donde realizan el levantamiento del disco, pero creo que tenemos una pista que está en buenas condiciones para que los deportistas paraolímpicos puedan desarrollar bien sus prácticas”, señaló.

