Dan Marino firma contrato como jugador con Miami

*Marino, junto a otros cinco jugadores en retiro, firmaron un contrato por un día para poder hacer una ceremonia de retiro oficial con el equipo.

COLIMANOTICIAS

EU.- A más de 17 años de su retiro y 12 como miembro del Salón de la Fama, el quarterback Dan Marino, firmó un contrato como jugador con los Delfines de Miami.

Marino, junto a otros cinco jugadores en retiro, firmaron un contrato por un día para poder hacer una ceremonia de retiro oficial con el equipo.

“Esta organización, el equipo, la ciudad, el futbol americano, significan tanto para mí”, dijo Marino. Han sido mi primer amor. Aparte de mi familia, mi primer amor es el fútbol americano… y los Delfines de Miami.

Firmar un acuerdo por un día, estoy muy orgulloso de ello. He estado muy orgulloso por ser un Dolphin y no jugar en otro lado. Y el hecho de que he sido agente libre por 16 años y nadie me haya llamado me molesta”, bromeó.

Los miembros del Salón de la Fama, Bob Griese y Larry Little, también estuvieron entre los contratados de ayer, junto a Kim Bokamper y Nat Moore.

Moore es el vicepresidente de proyectos especiales de los Delfines. Sam Madison se demoró y no estuvo durante el evento, pero también recibió un acuerdo por un día.

Los seis jugadores sumaron 74 campañas para Miami. Marino se retiró como el líder pasador de todos los tiempos de la NFL en yardas, pases completos, intentos y touchdowns, y sigue entre los mejores cinco en cada categoría.

Hubo algo de humor; Marino necesitó colocarse sus lentes para leer antes de firmar, y hubo algo de discusión respecto a la estructura de los salarios.

Como muchos jugadores, Marino nunca presentó sus papeles oficiales de retiro ante la NFL.

“Amo ser un Miami Dolphin”, dijo Marino. “Incluso si es por un día, eso me basta”.

Griese fue el quarterback titular en los dos triunfos de Miami en los Super Bowl VII y VIII; Little jugó 12 campañas en Miami y también ganó los dos títulos; Moore pasó 13 años con el equipo, atrapando 74 envíos de TD; Bokamper jugó nueve temporadas, u jugó dos Super Bowls en los 80. Y Madison interceptó 31 pases en sus nueve campañas en Miami.

Con información de ADRENALINA

Comentarios

Comentarios