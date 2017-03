Costo de litro de leche Liconsa se mantendrá en $5.50

*foto de archivo

Edgardo Zamora

Colima, Col.- El gerente de Liconsa Colima, Roberto Bravo Flores, dio a conocer que el incremento al precio de la gasolina ha afectado en la distribución del producto, el cual mantendrá su costo a pesar de ello.

“Nosotros claro que estamos sufriendo, somos una empresa del gobierno federal y como empresa tenemos las mismas condiciones que cualquier otra. Nos pega mucho la distribución”.

Liconsa tiene seis rutas de distribución con camiones diésel, cuyo costo es más elevado; sin embargo, Bravo Flores dijo que la instrucción del director general, Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva, es que se realicen ahorros en todos los sentidos, menos en el producto que se le da a los derechohabientes.

“O sea, nosotros tenemos que hacer ahorros de gasolina, de diésel, de estar revisando nuestros camiones, de disminuir el gasto hasta del producto que se utiliza para la limpieza de las tuberías de la planta, en todos los sentidos”.

Agregó que el gasolinazo ha repercutido en costos para la planta o para Liconsa, pero la instrucción a nivel nacional es hacer ahorros en todos sentidos, en viáticos, en gasolinas, en diésel para los vehículos y para las calderas.

El costo de la leche Liconsa es de 5.50 pesos por litro y, al momento, no hay expectativa de que incremente.

“Lo cual no quiere decir que no va a subir en todo el año, en su momento sí sube, lo anunciará el presidente de la República Enrique Peña Nieto, pero hasta el momento no tenemos ninguna noticia de que va a subir el precio. Seguirá a 5 pesos con 50 centavos por tiempo indefinido”.

