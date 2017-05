Continuarán las protestas de los sindicalizados de Tecomán al no llegar a acuerdos con el ayuntamiento

Luis Rosales Chávez|COLIMANOTICIAS

Tecomán, Col.- El secretario general del Sindicato de Trabajadores al servicio del Ayuntamiento, DIF y COMAPAT, Audelino Flores Jurado, anunció que seguirán las manifestaciones pacíficas en contra de la actual administración al no tener acuerdos para el pago de los adeudos que tienen con la clase trabajadora.

Flores Jurado comentó que no se ha tenido ningún acercamiento con el alcalde “a pesar de que aquí estamos y es acuerdo de los trabajadores seguir manifestándonos independiente de otras acciones que se van a tomar para lograr que se respeten nuestros derechos y que se regrese el dinero de los trabajadores que de manera indebida lo retiene el ayuntamiento”.

El líder sindical admitió que ellos han buscado un diálogo con el alcalde, pero no se ha logrado. “El plantón para eso es, para buscar un diálogo con el presidente municipal, se supone que cualquier plantón o estrategia es buscando diálogo. Nosotros no hemos suspendido labores, no hemos dejado laborar ninguna de las áreas y algunas áreas que se vean descuidadas como el caso de la basura, es porque los carros están descompuestos”, aclaró.

