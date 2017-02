Contempla Ley incentivar a empresas que contraten a trabajadores jóvenes

*Reforma Congreso del Estado la Ley de Fomento Económico

Redacción|COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- Para incentivar en las empresas la contratación de trabajadores jóvenes, la Legislatura Local reformó en votación unánime la Ley de Fomento Económico para el Estado de Colima.

La reforma, que fue iniciada por la diputada Adriana Lucía Mesina Tena, del PAN, establece que entre otras empresas establecidas en Colima, tendrán derecho a los incentivos y apoyos previstos en la Ley de Fomento Económico, las que cuenten con una política de contratación de jóvenes de 18 a 30 años de edad y de personas mayores de 45.

Para ser sujetas a los incentivos y apoyos del Gobierno del Estado, las empresas que empleen a trabajadores jóvenes y personas mayores de 45 años, deberán brindarles las mismas prestaciones de ley que al resto de sus trabajadores y contratarlos a término indefinido.

Entre otros incentivos y apoyos que ofrece el Gobierno del Estado a las empresas colimenses, están la exención o reducción temporal de impuestos y derechos estatales; ventas, permutas, arrendamientos a precios competitivos y hasta donaciones de bienes muebles e inmuebles propiedad del Estado, y capacitación y adiestramiento del trabajo.

Las comisiones dictaminadoras de la iniciativa de la diputada Mesina Tena, la de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y la de Planeación, Fomento Económico y Turismo, reconocieron que una cantidad sin precedentes de jóvenes en todo el país no trabaja, no estudia y no participa en algún programa de capacitación.

Las comisiones legislativas advirtieron la existencia de una enorme brecha entre el número de jóvenes que ingresa a la fuerza laboral y los trabajos disponibles, situación que le resta credibilidad a la norma que regula el fomento económico, en cuanto a que cada generación verá mejorar sus perspectivas económicas y de empleo.

Ante ello, las comisiones dictaminadoras coincidieron con la iniciadora, respecto a la necesidad de buscar formas de incentivar a las empresas, para que adopten dentro de sus políticas generar oportunidades laborales para los jóvenes.

