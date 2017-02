Confirma Rafa Mendoza que será destituido como alcalde  

Juan Carlos Flores|COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- El alcalde de Cuauhtémoc, Rafael Mendoza, adelantó que será destituido de su cargo e inhabilitado por el congreso este sábado.

Mendoza Godínez fue señalado como responsable por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de haber participado ilegalmente en la campaña del panista Jorge Luis Preciado.

“Yo no he robado, ni saqueado mi municipio, yo sólo he trabajado a favor de Cuauhtémoc”, dijo en su cuenta de Facebook.

Cabe recordar que durante la campaña electoral para elegir gobernador del Estado, el presidente municipal Rafael Mendoza habría acudido y participado en diferentes actos de campaña, así como hacer llamados a los votantes.

De acuerdo con una publicación anterior, vale la pena señalar lo siguiente:

Su participación en eventos proselitistas los realizó en su calidad de Presidente Municipal, siendo que a pesar de gozar de licencia temporal, así lo manifestó expresamente en cada evento de proselitismo en que participó abierta y públicamente, lo cual constituye violaciones a la normativa electoral, toda vez que por su calidad de servidor público y máxima autoridad en el Municipio, se encuentra legalmente impedido para realizar campaña política a favor de determinado candidato o partido político, bajo el entendido de que tiene la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que se encuentran bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los candidatos y los partidos políticos, situación por la que ha violado flagrantemente la ley.

Es de precisar, que en cada uno de los eventos en que participó Rafael Mendoza Godínez solicitó el voto a favor de Jorge Luis Preciado Rodríguez, señalando que sólo con Jorge Luis a Cuauhtémoc le iría bien, que sólo con él se iban a poder emplear programas de entrega de becas, calzado, uniformes y transporte gratuito para estudiantes; y en caso de no ganar su amigo candidato, esos programas no serían una realidad, condicionando así a través de la coacción y la presión el voto a la ciudadanía de Cuauhtémoc.

La Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la sentencia dictada al expediente SRE-PSD-6/2016 el pasado jueves 04 de febrero, a través de la cual los magistrados integrantes de la citada Sala Regional determinaron que el Presidente Municipal de Cuauhtémoc, Rafael Mendoza Godínez asistió y participó en eventos de proselitismo político a favor de Jorge Luis Preciado Rodríguez, entonces candidato a gobernador del PAN, acreditándose la violación al principio de imparcialidad establecido en el artículo 134 de la Constitución Federal, por lo cual emitió el siguiente resolutivo TERCERO “Se ordena dar vista al Congreso del Estado de Colima, con motivo de la responsabilidad de dicho Presidente Municipal; con copia certificada de la presente resolución, así como de las constancias que integran el expediente en que se actúa, para que en el ámbito de sus atribuciones proceda conforme a derecho.”

