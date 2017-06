Con un Teatro Hidalgo lleno el pianista Boris Konovalov ofreció su primer concierto en México

Redacción|COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- Un selecto repertorio de Beethoven, Liszt y Chopin, fue interpretado magistralmente por el pianista ruso canadiense Boris Konovalov, en su primer concierto en México que tuvo por sede el Teatro Hidalgo, bajo la organización de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado, la Secretaría de Cultura Federal y la Universidad de Colima.

El prestigiado pianista que actualmente reside en Vancouver, Canadá, en donde dirige su propia academia, al mismo tiempo que imparte clases magistrales en el Colegio de Arte de Nicosia, Chipre; la Universidad de Arizona, el Instituto Universitario de Arte en Seúl, Corea y en el Conservatorio de Sapporo, Japón, entre otros, presentó una muestra de su exquisito talento ante un numeroso público que abarrotó el teatro centenario con una cálida recepción y un eco de aplausos.

Los espectadores, entre ellos varios estudiantes de música del Instituto Universitario de Bellas Artes (IUBA), integrantes de la comunidad artística y personas que gustan de la música clásica, disfrutaron de la Sonata No. 21 en Do mayor “Waldstein” de Ludwing Van Beethoven, Cuatro Grandes Estudios de Paganini y Liebestraum No. 3, de F. Liszt, así como Seis Estudios para piano, Nocturno en Fa mayor y Scherzo No. 2, Op. 31 de F. Chopin.

Boris, quien con frecuencia participa como jurado en concursos y festivales internacionales de piano, es uno de los invitados de este año, junto con el tenor Leonardo Villeda, en la edición número 13 de la Academia Internacional de Música que organiza del 12 al 20 de junio el IUBA de la Universidad de Colima, en esta ocasión en coordinación con la Secretaría de Cultura de Colima.

A dichas jornadas de especialización que para este año tuvieron por sede Colima, se congregan estudiantes, docentes y concertistas de todo el país, de tal manera que durante esta semana Boris Konovalov ha ofrecido sesiones de acompañamiento con los alumnos, mientras que el próximo martes impartirá una conferencia de perfeccionamiento pianístico.

El segundo concierto de Boris en nuestro país tendrá lugar este domingo 18 de junio en el Teatro Calderón de Zacatecas, lo acompañará la Orquesta Filarmónica de esa entidad, bajo la dirección de Anatoly Zatin.

