Celebra Armería 82 años de ser elevado a Junta Municipal 

Armería, Col.- Con una ceremonia cívica que se realizó en la explanada de la Presidencia Municipal, el alcalde Ernesto Márquez Guerrero, acompañado del Diputado local Eusebio Mesina Reyes, conmemoraron el 82 aniversario de Armería como Junta Municipal.

En su mensaje, el cronista municipal Noé Guerra dio una reseña de cómo el pueblo de Armería a lo largo de estos 82 años ha ido cambiando, así como su nombre oficial, recordó que desde esa fecha nació la Junta municipal.

Detalló que si “el rancho” de Armería no se hubiera elevado como pueblo, “Armería no hubiera sido municipio, en el cual no existieran ayuntamientos y no haya tenido el gran desarrollo que hoy en día tiene”, resaltó.

De la misma manera, habló de cómo fue Armería, dónde nació, cuáles fueron sus primeras construcciones; el primer espacio comercial. Destacó que Armería nació por 4 circunstancias fundamentales, donde tres de ellas fueron sociales y una natural.

Asimismo, recordó los nombres de los personajes que presidieron la Junta desde el año de 1935 al año de 1967, que de alguna manera, dijo, adelantaron anhelos y fueron los principales de que Armería fuera creciendo.

Pues gracias a ellos, se empezaron a construir calles, avenidas, el jardín municipal, la estación del ferrocarril, la iglesia, entre otras.

Destacar la participación en la ceremonia de los alumnos de la Escuela Secundaria, Antonio Barbosa Heldt y el Bachillerato No.17 de la Universidad de Colima.

