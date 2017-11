Afortunados de que no nos tocó un sismo en México: Belichick

*El coach de los Patriotas asegura que fue un viaje agotador y que el partido en el Estadio Azteca requirió de una logística especial.

CN COLIMANOTICIAS

Ciudad de México.- El entrenador en jefe de los Patriotas, Bill Belichick, no tiene prisa en volver a jugar en México y agradeció que durante el viaje no les tocó ninguna erupción volcánica o sismo.

A su regreso a Boston, tras vencer 33-8 a los Raiders de Oakland en el Estadio Azteca, reconoció que la logística que involucra viajar a la Ciudad de México es demasiado compleja y que les tomó mucho tiempo hacer el traslado.

Hay muchas cosas en términos de logística. No están acostumbrados a tener a un equipo de NFL y se necesitó mucha gente, horas y energía de la organización para hacerlo posible. Fuimos afortunados que no hubo ni erupciones o terremotos. Tienes dos equipos de NFL en la zona y no sabemos qué tan estables son las placas tectónicas, pero no pasó nada y eso es positivo”, indicó durante su participación en un programa de radio local.

Belichick, quien además de su rol como coach está involucrado en las decisiones directivas, reconoció que aunque fue un buen viaje, los dejó muy agotados.

“Hablamos mucho de la altitud, hidratación, comida, agua, entrenamientos, mucho más de cuando vamos a jugar a Denver”, agregó y reconoció el buen trabajo de sus jugadores para sacar la victoria ante Oakland.

Tras el partido del domingo, la NFL confirmó que continuarán con los encuentros en territorio mexicano por lo menos hasta 2021.

Con información de EFE