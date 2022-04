Ya se realizan trabajos previos al Torneo nacional de voleibol de Alcuzahue

Luis Rosales Chávez|CN COLIMANOTICIAS

Tecomán, Col.- Previo al Torneo de Voleibol Alcuzahue 2022 autoridades municipales están realizando diversos preparativos en la comunidad, desde la poda de espacios, hasta la rehabilitación de baños y gradería, informó el comisario de la comunidad de Cofradía de Hidalgo, Salvador Lucatero.

“Desde hace dos semanas el personal de limpieza hizo la poda de espacios llenos de maleza, se estarán rehabilitando los baños, las canchas y de acuerdo con el presidente municipal, Elías Lozano, vendrán el día 9 de abril con una brigada a pintar gradas y los árboles”.

Añadió Salvador Lucatero que el acceso a la comunidad ya fue rehabilitado y se encuentra limpio de maleza, además de limpiar más espacios al interior de la comunidad e infraestructura que se usa para el evento y ha estado abandonada por dos años, entre estas, las gradas y los baños, “pero ya ha habido movimiento, lo vemos en los detalles de todas las instalaciones”.

El comisario de Alcuzahue dijo no tener aún el padrón de vendedores que estará instalado para el evento, sin embargo, adelantó que este año serán más de los que se ha acostumbrado en ediciones pasadas, aunque ello no significa que la gente de la comunidad quede fuera, “va a venir una persona para ver lo de los puestos de la gente, para acomodar, no sé cuántos, pero los que son seguros son los de la comunidad, los que se ponen y los que venden en sus casas”.

Salvador Lucatero se mostró satisfecho de que las autoridades estén apoyando “con todo” para que sea un gran evento, “van a regresar para ver los detalles que queden el día 9 de abril para dejar listo todo para arrancar el día 14 este tradicional torneo».

Vale la pena destacar que la justa deportiva se reanuda después de dos años que no se realizó a causa de la pandemia de Covid-19.