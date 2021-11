“Ya no quiero escuchar que faltan medicamentos”: AMLO a secretario de Salud, Alcocer

Edgardo Zamora|CN COLIMANOTICIAS

Colima.- “No quiero escuchar más excusas sobre el problema de desabasto de medicamentos que existe en el país”, dijo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, al Secretario de Salud, Jorge Alcocer, y el titular del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), Juan Ferrer.

En el marco de la presentación del Plan Apoyo a Colima y frente a todo el gabinete de estado, el mandatario de México, advirtió que nadie puede dormir tranquilo, mientras las medicinas no lleguen a quienes las necesitan.

«Ya tenemos que terminar de resolver el problema del abasto de los medicamentos, esto es para Juan Ferrer (titular de Insabi), esto es para Alcocer (Secretario de Salud): yo no quiero escuchar de que faltan medicamentos y no quiero excusas de ningún tipo, no podemos dormir tranquilos si no hay medicamentos para atender enfermos”.

López Obrador dijo que no estará tranquilo hasta que no haya abasto suficiente de medicamentos gratuitos y atención médica.

“No cuadro básico, (sino) todo medicamentos hasta los más difíciles de conseguir; por eso se abrió la posibilidad de comprar los medicamentos en el mundo, ya no hay excusa, además ya no se permite la corrupción que existía, de que 10 distribuidoras acaparaban toda la compra de medicamentos”.

Por otro lado agregó que se tiene que basificar a los trabajadores que están contratados de manera eventual.