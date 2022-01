Video muestra a mujer abandonando a un bebé en un contenedor de basura en EU

CN COLIMANOTICIAS

Estados Unidos.- Una joven residente de Nuevo México fue arrestada y acusada de abandonar a su bebé recién nacido en un contenedor de basura en la ciudad de Hobbs, donde el infante estuvo más de seis horas antes de ser rescatado con vida, informó hoy lunes la Policía.

18-year-old Alexis Avila of Hobbs, New Mexico, allegedly throws her living, newborn baby into a dumpster.

Despite being charged with attempted murder, Avila was released on $10,000 unsecured bond about an hour after her arrest. pic.twitter.com/2wpjibTBQz

— T. Grant Benson  (@GrantB911) January 11, 2022