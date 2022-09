Trabajadores sindicalizados confían en la autoridad federal para dar respuesta a sus demandas

Luis Rosales Chávez|CN COLIMANOTICIAS



Tecomán, Col.- Audelino Flores Jurado, secretario general de trabajadores al servicio del ayuntamiento de Tecomán, Dif y Comapat, informó que después de entrevistarse con funcionarios federales, reuniones que surgieron tras la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador, han decidido suspender la protesta pacífica que mantenían debido al incumplimiento de pagos en diversos conceptos.



“Le entregamos un escrito de petición e inmediatamente se atendió esa cita por parte del Secretario de Gobernación, estuvimos en Manzanillo con los presidentes municipales y la gobernadora, el pasado jueves tuvimos otra con más gente de gobernación en el complejo administrativo y entregamos una serie de documentos para corroborar que nuestras peticiones tengan legalidad, estamos en espera de que revisen esa documentación”.



Como resultado de estas reuniones, los trabajadores decidieron suspender todo tipo de protesta toda vez que tienen la esperanza que a través de estos trabajos se resuelva la petición del sector, lo más importante, dijo, es que se resuelva la cuestión de los laudos y las prestaciones de los trabajadores. Otro tema que aún está en la mesa de dialogo es el aumento de salario, que el líder calificó de injusto “les pedimos que fuera un tiempo que yo supongo no debe pasar de 8 a 15 días”.



Audelino Flores admitió que suspendieron la protesta por petición de gobernación y no por algún dialogo con el presidente municipal en Tecomán Elías Lozano, con quien dijo no ha habido respuesta a las peticiones y optaron por agotar el dialogo a nivel federal



Respecto a los montos aproximados de adeudo dijo que existe un laudo de cerca de 50 millones de pesos, otro pendiente que también va por el mismo monto y el adeudo más grande que hay con los trabajadores que es de aproximadamente 260 Millones de pesos.



Seguir en el dialogo, dijo es lo que conviene para ambas partes y para no perjudicar a la población antes de tomar otras alternativas que perjudicarían grandemente a la ciudadanía y a los mismos trabajadores.