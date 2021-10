Trabajadores sin pago, sin materiales e insumos para la prestación de servicios…

La Panga

Por: Mayahuel Hurtado.

INCREÍBLE PERO CIERTO, las dependencias al servicio de gobierno del estado están sin pagos salariales y demás pendientes que se les adeudan a los trabajadores, pero también sin materiales para desarrollar las funciones y prestar los servicios a los usuarios.

Es por todos conocido que gracias a la falta de un adecuado manejo de los recursos públicos se llegó a esta zona de caos, que ahora tiene sin papel, materiales para oficina, limpieza e incluso los anticovid, a las dependencias de gobierno del estado.

Además de aquellos que por las necesidades de los servicios que ofrecen requieren de realizar traslados o desplazamiento de personal, tal como sucede en la Fiscalía, en donde no hay dotación de gasolina para los vehículos, de los cuáles debemos decir, hay varios en espera de reparación y en el caso del notificador de dicha dependencia, su motocicleta está averiada, y no hay fecha para que se solvente esta necesidad.

Pero lo más delicado es la falta de pagos quincenales a los trabajadores, que, aunque tengan la voluntad de realizar sus funciones, les será imposible cumplir, porque no tienen dinero ni para pagar sus necesidades básicas, o bien, para desplazarse a sus centros de trabajo. Y considerando en algunos casos que hay trabajadores en servicio con situación irregular, es decir están laborando, sin contrato actualizado, sin notificación de término de actividad laboral, pero con la promesa de pago.

MARTÍN FLORES CASTAÑEDA Y SU DOBLE DISCURSO a pesar de que sus porristas de siempre lo sitúan como el mejor líder, el pasado lo delata y es que el dirigente de los trabajadores al servicio de las dependencias de gobierno del estado, en el pasado tiene alianzas y acciones que en el presente lo crucifican.

Nadie puede olvidar su cercanía y respaldo total al exgobernador Mario Anguiano Moreno, fueron compañeros en el PRI, partido en el Flores Castañeda militó durante décadas y llegó a ser líder, fue legislador, ¿quién olvidará el apoyo incondicional que brindó a José Ignacio Peralta Sánchez de quien hoy habla pestes y hasta lo increpa? ¿Quién olvida el pleito con Leoncio Morán con gritos y sombrerazos? Para que años posteriores le levantara la mano y apoyara la candidatura en la búsqueda de la gubernatura en contra de la hoy gobernadora electa Indira Vizcaíno. Pero, además, El último sainete es estar contra la Reforma del Tribunal de Arbitraje y Escalafón, pero y los empleados que han esperado 6 años para que se les haga justicia ¿no será motivo suficiente para replantear “la figura” que según representaba a los trabajadores?

Se dice al interior de la organización que Martín Flores Castañeda dirige, que varios liderazgos y grupos están listos para que la próxima oportunidad un liderazgo más genuino y que venga desde abajo, sea quien los represente. Alguien sin un pasado que deja en duda sus posicionamientos del presente y de un futuro incierto; futuro que hay que decirlo, Flores Castañeda pudo haber prevenido alzando la voz a tiempo.

EL PUERTO DE MANZANILLO: sin duda alguna la joya de la economía en el estado, pero las dimensiones económicas son en la región occidente del país. genera empleos directos e indirectos, lo que permite que a economía fluya en las regiones donde impacta. Si bien es cierto que no visionaron su crecimiento y los actuales embotellamientos generan situaciones bastante incómodas, no olvidemos que muchos de los inconformes ahora, en el pasado felices y alegres vendieron o rentaron sus predios para que el crecimiento portuario se diera en la franja de la carretera Jalipa. Era de esperarse que las maniobras de los tractocamiones impactaran las vialidades en las que convergen el puerto y la ciudad. Con la llegada del gobierno de Indira Vizcaíno el puerto de Manzanillo se convertirá en la piedra angular del desarrollo económico en la entidad, que, aunado al Turismo y al rescate del campo Colimense, nos regresarán a esas épocas de prosperidad que hace muchos sexenios perdió Colima.

LOS REMOS DE LA PANGA:

REMAZO 1: por el bien de la educación en la entidad, por el bien de los maestros, esperemos contar con un Secretario de Educación y Cultura que sea justo, equitativo, se conduzca con ética y alto sentido de profesionalismo. Un Secretario sin dobles morales, ni dobles discursos, que privilegie los derechos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, un Secretario respetuoso de los trabajadores, un brazo de ayuda, no un verdugo, una cabeza de oficina que trabaja para el beneficio de todos y no sólo de un reducido grupo. Un Secretario respetuoso de la ley, promotor de las buenas prácticas educativas, con la capacidad de reconocer que en el magisterio hay mentes brillantes y destacados maestros que son motivo de orgullo, esos están en las aulas, en el día a día, no en su círculo de amistades y compromisos. Un Secretario humilde para quien el diálogo sea la solución a muchas de las problemáticas y necesidades; no un monólogo tenso que lacere dignidades. Por último, un buen líder, que reconozca los esfuerzos del equipo que representa, porque al hacerlo, no permitirá se vulneren sus derechos.

REMAZO 2: la impartición de justicia en la entidad a través de sus dependencias ha sido una de las aristas sin resolver heredadas cada sexenio. Falta de presupuesto, investigadores, Instituto de Ciencias Forenses y personal suficiente, sobre todo en los municipios de Manzanillo y Tecomán. La llegada de un Fiscal Joven vendrá a oxigenar a esta dependencia tan importante, el Lic. Bryant Alejandro García Ramírez, titular de la Fiscalía General del Estado a partir del primer día de noviembre, representa la esperanza de un sistema que atraviesa por una profunda crisis, donde la ciudadanía resultará beneficiada al recibir un trato y servicio más humano y justo; mismo que lo otorgará un personal suficiente en las mesas, calificado para la atención a los usuarios y bien valorados en sus funciones, esfuerzos y compromiso para la Fiscalía.

REMAZO 3: vaya que le tienen miedo a la rectitud, pues quienes están en sus zonas de confort o ven en riesgo sus intereses, ya están enviando señales y postulando a diferentes perfiles para el cargo de lo que fue la Secretaría de Movilidad. Sin embargo, no se equivoquen, es Gisela Méndez que se atrevió a transformar la dependencia, haciéndola más eficiente, transparente y equitativa, sobre todo al servicio del pueblo y no de unos cuantos. Es una de las mujeres cercanas a la gobernadora electa Indira Vizcaíno Silva, fue leal a su proyecto y a la 4T y sin lugar a dudas, ocupará un lugar importante en el gabinete de la gobernadora.