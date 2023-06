Trabajadores de la Educación bajo arbitrariedades y prepotencia

Pupitre al Fondo

Por Blanca F. Góngora

En Colima hay tensión y desánimo en el ámbito magisterial. La semana pasada el SNTE 39 que representa a los trabajadores de la educación del gobierno del Estado se manifestó por la tardanza en sus pagos. Su titular, el maestro David Hernández Viera, exigió que se garantice en tiempo y forma el pago de las quincenas, arbitrariedad que no debería suceder para ningún trabajador de ningún rubro.

En la misma semana, distintos centros escolares (pertenecientes al SNTE 6 también de Colima) se manifestaron respaldando la petición que surgió desde la secundaria “Corona Morfín” turno vespertino, donde se solicita la destitución del encargado de Secundarias en la Secretaría de Educación por, entre otras cosas: nepotismo (tener a su hermana en las listas de personal de una secundaria de manera arbitraria e ilegal) así como otros tantos hechos de corrupción e incompetencia del funcionario quien, entre otras cosas, durante el presente ciclo escolar mantuvo a muchas secundarias sin las plantillas de personal completas, lo que causó también enojo y manifestaciones en su momento por parte de estudiantes y padres de familia a quienes se les proporcionaban explicaciones basadas en la mentira.

A la petición de “inmediata salida” se han sumado muchas secundarias de distintos municipios como Tecomán, Manzanillo, Colima, Armería, Villa de Álvarez, entre otros, pues aparte de lo anterior, dicen, reciben un trato déspota por parte del funcionario, lo cual demuestra que no es un hecho aislado sino una constante que describe su actuar. El SNTE 6 no ha sido omiso y ha brindado el apoyo y respaldo a los manifestantes de todas las secundarias que unidas piden justicia, trato digno, transparencia, eficacia y profesionalismo por parte de todos los funcionarios.

Otro hecho que ha llamado la atención es otra manifestación, ésta en redes sociales y dentro de los centros escolares, donde los distintos delegados (representantes sindicales en escuelas y centro de trabajo) han mostrado su solidaridad y apoyo a las acciones que lleve a cabo el líder de la sección 6 del SNTE, profesor José Jaime Núñez Murguía, toda vez que como trabajadores de la educación han podido constatar algunas inconsistencias e incongruencias de los funcionarios de la Secretaría de Educación como la asignación de espacios (plazas) de manera arbitraria, la falta de maestros en las escuelas y falta de equipamiento en las mismas (situación que a los padres de familia también preocupa mucho porque sus hijos son los más afectados), así como el beneficio preferencial que se les da a familiares de los funcionarios y el trato prepotente y de hostigamiento laboral para los que no lo son.

Además de lo anterior, los trabajadores de la educación están cansados y desconcertados al constatar, reiteradamente, cómo en esta administración el discurso político permea más que el discurso académico, y es que muchos funcionarios no han entendido que el ámbito educativo no debe tener colores partidistas, ni importar si son de derecha o izquierda. No debe existir la persecución ni el amedrentamiento hacia los que no piensan como los interinos del poder. Se debe privilegiar la pluralidad, el libre pensamiento y se debe garantizar la neutralidad en nuestras instituciones educativas por el bien del magisterio sí, pero por el bien de la lacerada y dividida sociedad también.

El SNTE 6 y el SNTE 39 tienen tarea y su lema de unidad “Todos somos uno y uno somos todos” debe dar resultados otra vez, porque como bien se ha dicho en atropellos anteriores: la dignidad del magisterio cuenta y como la postura de la gobernadora siempre ha sido que se brinde el máximo respaldo al magisterio y a la educación, entonces no debe permitir que acciones u omisiones de sus funcionarios empañen su proyecto y sus buenas intenciones.

www.facebook.com/Blanca. Fonseca.Gongora