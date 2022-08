Todo lo que sabemos sobre la sentencia de Benjamín ‘N’ por asesinato de Athos y Tango, ‘lomitos’ rescatistas

CN COLIMANOTICIAS

Querétaro.- En Querétaro, una juez penal dictó una sentencia de 10.5 años de prisión contra Benjamín ‘N’ por el asesinato de los perros rescatistas de la Cruz Roja Mexicana Athos y Tango.

Además, la jueza Alicia Basurto García condenó al sentenciado a pagar 2.4 millones de pesos como reparación del daño.

La jueza del Poder Judicial del Estado de Querétaro destacó que Benjamín ‘N’ de aproximadamente 60 años, actuó de manera dolosa y cruel al envenenar a los dos lomitos rescatistas con sustancias tóxicas.

La jueza consideró que hubo los elementos necesarios ya que no solo había un video que lo relacionaba, sino que además Benjamín ‘N’ había expresado a sus vecinos las intenciones de matar a los perros para que no fueran entrenados en la jardinera de la colonia, y que fue con dolo su actuación provocando una muerte no natural y cruel a Athos y Tango.

Durante la audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño que se llevó a cabo al mediodía de este martes en las Salas de Audiencia Penal del Tribunal Superior de Justicia, la Jueza determinó que Benjamín ‘N’ -que incurrió en tres delitos de maltrato agravado de animales- deberá pagar una multa de 151 mil 464 pesos, ya que infringió un daño irreparable a la sociedad.

La Jueza resolvió que el sentenciado también deberá pagar 2 millones 145 mil 479 pesos como reparación del daño por la muerte de Athos, y 223 mil 548 pesos como reparación del daño por el fallecimiento de Tango

Además, tendrá que pagar 12 mil 600 pesos por atención médica y gastos funerarios; y deberá pagar 17 mil 328 pesos por la atención psicológica de Armando Édgar Martínez Olguín, quien era el cuidador de ambos perros rescatistas.

Asimismo, la Jueza anunció que la lectura formal de la sentencia se llevará a cabo el próximo martes 30 de agosto a las 02:30 de la tarde.

El inculpado enfrentó el proceso judicial en libertad, y tras la sentencia, se espera que la Fiscalía del Estado garantice que Benjamín ‘N’, no se sustraiga a la acción de la justicia.

La abogada Mónica Huerta Muñoz destacó que procesalmente, este caso de Querétaro es un hecho histórico al ser el primer juicio en el país por maltrato animal que llega a audiencia final, por lo que es un referente para dar un mensaje a la sociedad sobre las consecuencias del maltrato y abandono de los animales.

Athos y Tango, perros rescatistas de la Cruz Roja de Querétaro, murieron envenenados con salchichas el pasado 13 de junio de 2021.

El hombre que los mató les arrojó salchichas envenenadas cuando los lomitos se encontraban dentro del domicilio de su cuidador.

Según información de la Cruz Roja, Athos, de raza Border Collie y de aproximadamente 4 años de edad, era un perro especialista en labores de búsqueda y rescate, certificado internacionalmente ante la Organización Internacional de Perros de Búsqueda y Rescate. Trabajó en la búsqueda de personas después del sismo del 19 de septiembre de 2017 en la Ciudad de México.

Mientras que Tango era un pequeño Yorkshire, cuya labor se desempeñaba en la asistencia emocional, que por su carácter dócil y gentil, apoyó durante años a personas con traumas y conmociones, con altos niveles de estrés y de ansiedad después de vivir algún suceso trágico.

El mismo día que los dos lomitos fueron envenenados, la Fiscalía General del Estado inició una carpeta de investigación por la muerte de Athos y Tango.

El imputado fue detenido y en audiencia inicial fue vinculado a proceso, pero sólo estuvo en la cárcel 20 días. La juez dictaminó que se pusiera en libertad bajo el argumento de que el hombre había sido amenazado en redes sociales por el crimen cometido.

Tras la resolución de la Juez y con el objetivo de que estos hechos no queden impunes, la abogada Mónica Huerta Muñoz asumió legalmente el caso de Athos y Tango, para defender a los que no pueden hacerlo de la maldad y crueldad del ser humano.

La abogada ha contado con el apoyo y solidaridad de la asociación Cariño Animal y de otras organizaciones y ciudadanos que expresaron su repudio por el crimen cometido.

El juicio

La audiencia final por el asesinato de Athos y Tango, se llevó a cabo los días 16, 17, 18 y 19 de agosto de 2022 en los Juzgados de Oralidad Penal de Querétaro, ubicados a un lado del CERESO de San José el Alto.

Los principales testigos que declararon fueron: el Sub-Coordinador de Rescate de la Cruz Roja Mexicana, sede Nacional; el Director de la brigada de Perros de Búsqueda y Rescate USAR- K9 de la Cruz Roja Mexicana, sede Nacional; el actual Director de la Procuraduría General de la República.

Asimismo, rindieron su declaración el Comandante del Cuerpo de Bomberos del Marqués, Querétaro; Comandante del Cuerpo de Bomberos de Guatemala (en correspondencia por la localización de personas por Athos en la tragedia del volcán de fuego); Director de Protección Civil Municipal; Director de Protección Civil del Marqués, Querétaro; importantes y destacados veterinarios y especialistas en entrenamiento de perros de rescate y la Perito veterinaria a nivel Federal.

Con información de El Financiero