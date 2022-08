Colima con cero inversiones en obras públicas: Crispín Guerra

*Urge una distribución del gasto que beneficie a los colimenses: Diputados PAN. *Hay un incremento en servicios de traslado y viáticos del 90%.

Alfredo Quiles|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- El diputado Crispín Guerra Cárdenas, coordinador de la bancada panista en el Congreso Local, señaló que una vez más la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación encontró responsable a la Gobernadora Indira Vizcaíno de violaciones a la Constitución y Leyes Electorales, “delitos que han quedado impunes, pues la bancada de MORENA no ha impuesto el castigo que le corresponde”, dijo.

“En esos viajes proselitistas, que le han costado al pueblo de Colima 637 mil pesos en el primer semestre del año 2021, y en este año un millón 215 mil pesos en ese mismo periodo, es decir, un aumento del 90 por ciento, ha vulnerado los principios de equidad, imparcialidad y neutralidad con motivo de su asistencia y participación en eventos electorales”, explicó el diputado Crispín Guerra.

Aseguró que la bancada de Acción Nacional en el Congreso Local está comprometida con la población colimense, por eso seguirán pugnando para que ningún delito quede impune, “por un lado, de acuerdo al Informe de la Cuenta Pública Estatal y el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos y la Clasificación Económica de Gobierno del Estado, vemos un aumento exorbitante en rubros que no han traído beneficios reales, y cero presupuesto destinado en obras públicas que incentivarían la economía estatal”, refirió Guerra Cárdenas.

Expresó que las cámaras empresariales se han pronuncio por la falta de inversión pública en obra, la falta de incentivo al empleo y el nulo impulso a la economía, “que el gobierno no haga su trabajo para el desarrollo económico del Estado ha causado grandes repercusiones en la calidad de vida de las familias colimenses, pues no sólo tiene que enfrentar las dificultades que la pandemia ocasionó, también deben luchar contra la inflación, la falta de poder adquisitivo, la carestía, y otras problemáticas económicas ante las que no hay estrategias para combatirlas”.

“Llevaremos a cabo las acciones que sean necesarias para que el presupuesto se destine en rubros que representan calidad de vida para las familias colimenses, pues la seguridad, la economía y la salud, deben estar por encima de los viajes y de rubros de servicios de traslado y viáticos”, aseguró.

Finalmente, aseveró que estarán vigilantes para que en el Estado se haga valer la ley, “temas como la sanción a la gobernadora y la revocación de mandato son deudas que las diputadas y los diputados tenemos con la ciudadanía colimense, pues son quienes nos exigen que actuemos como verdaderos representantes sociales y no como oficina al servicio del gobierno actual”.