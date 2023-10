TENEMOS UNA LUZ HACIA DONDE CAMINAR

Las enseñanzas supremas

son sin palabras.

Lao-Tsé.

Por: Manuel Olvera Sánchez

En términos religiosos, así lo ha señalado el obispo de Roma, que cuando por causas del pecado entramos en un estado de ceguera nos vemos obligados a tener una luz nueva, esto exige entre muchas otra cosas que nuestra forma de pensar debe cambiar de manera radical para de esta manera encontrar un nuevo camino hacia dónde dirigir nuestra vida.

Debemos estar conscientes sobre otro camino, que una luz falsa que nos seduce y es retrógrada no nos llevara a buen puerto, que aquella que antepone el interés personal sobre el de la colectividad no es lo más sano para cualquier entorno, por lo tanto, quienes actúan de esa manera, lo están haciendo sobre la falsedad, razón para no continuar sobre esa ruta equivocada.

Retomando los señalado por el obispo de Roma, en el sentido que por causas del pecado podemos padecer ceguera, también existen personas que han nacido con ese problema visual, pero todos tenemos esa necesidad de contar con una luz nueva, es decir, al darnos cuenta que podemos escoger otra ruta, no debemos dudar en abrir los ojos y no continuar fiándonos de pequeños destellos que simplemente nos mantienen confundidos.

Con relación a nuestro país, podemos señalar que hace tres meses no contábamos con la más mínima luz que nos permitiera ver hacia otro rumbo y redireccionar el camino, que esas luces falsas a través de las cuales fiábamos nuestras expectativas, salían de toda realidad, y pareciera que nos condenaban un retroceso social.

El rumbo que ha tomado nuestro país, indudablemente que no es el correcto, razón por la cual debemos trabajar de manera incansable para lograr que efectivamente la transformación de nuestro país sea una realidad, debemos evolucionar como evolucionan todas las especies, y sólo será posible motivando a todas las almas mexicanas hacia el camino o la luz que realmente nos lleve a un entorno sano en todos los sentidos.

Lo que está pasando en realidad nos debe preocupar, no podemos mantenernos apáticos e indiferentes, hay personas que independientemente de contar con alguna simpatía partidista son ciudadanos y son los que van a decidir el rumbo de nuestro país ya que si bien es cierto los partidos políticos le han fallado al pueblo mexicano eso ha propiciado que el pueblo se aleje del tema político y adopten posturas apáticas derivando en la poca participación en los comicios electorales.

El Frente Amplio por México se encuentra integrado por obvias razones por una inmensa cantidad de Asociaciones Civiles en las cuales militan y simpatizan ciudadanos que buscan qué Xóchitl Gálvez sea la candidata y sea la próxima presidenta, una jefa del ejecutivo que sea quien garantice un sistema de seguridad pública, un sistema de salud que en realidad atienda de manera digna a la sociedad

En el Frente Amplio se han hecho a un lado los apasionamientos ya que lo que se busca es evitar que se continúen destruyendo a las instituciones y que sea un proyecto político exitoso.

Una de las visiones del Frente Amplio y que busca encontrar esa nueva luz que efectivamente nos lleve hacia un rumbo con certidumbre social gira en torno a que no se debe tener temor de incorporar y sumar esfuerzos con la finalidad de que sea a través de la sociedad civil quien decida el rumbo que ha perdido el país.

En el 2024 se va a enfrentar a un titular del poder ejecutivo federal, a 23 ejecutivos locales y a una infinidad de alcaldes que su misión será la de influir en el ánimo del electorado con el objeto de darle continuidad a un proyecto de gobierno que independientemente de destruir a las instituciones ha eliminado infinidad de programas sociales que su fin específico era el de formar a los estudiantes hacia un mundo cada día mas competitivo y en el caso particular me refiero a las escuelas de tiempo completo por señalar solo algunos de los muchos que desaparecieron.

No queda la menor duda que esta nueva luz que buscamos todos los mexicanos, en realidad transforme la calidad de vida de todos nosotros, que las actitudes y las acciones de gobierno en realidad aterricen para bien del pueblo noble mexicano, que desaparezca la pobreza, que esa transformación tan esperada en realidad permita convivir en armonía y no en una anarquía donde los delincuentes hacen y deshacen ante la ausencia de un buen gobierno, que los problemas de salud a través de una verdadera transformación nos permitan gozar de un bienestar de forma plena.

La visión que tenías sobre mí, no la defraudare, eso me fortalece aún más, serás ese impulso para lograrlo.

[email protected]

Facebook: manuel olvera sanchez

Twiter:@manolsa

¡MÉXICO, HAZ MEMORIA!

*Las opiniones expresadas en este texto de opinión, son responsabilidad exclusiva del autor y no son atribuibles CN COLIMANOTICIAS.