Tecomán: Aclara líder sindical que no recibirán a candidatos que hayan atentado contra los trabajadores

Luis Rosales Chávez|CN COLIMANOTICIAS

Tecomán, Col.- Alejandro Flores López, secretario general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Tecomán, dijo que todos los agremiados a este sindicato tienen libertad de creencia en cuanto a partidos políticos y que existe libertad entre los trabajadores. Sin embargo, aclaró que los burócratas prestarán atención a las propuestas de los candidatos.

Flores López advirtió que el sindicato no recibirá a personajes identificados con algún partido que hayan atentado contra la clase trabajadora. Aunque no pueden obligar ni pedir a los compañeros que realicen manifestaciones, consideran que cada individuo tiene el derecho de votar por quien desee como ciudadano. No obstante, como trabajadores, analizarán cuidadosamente las propuestas presentadas.

El dirigente sindical indicó que algunos políticos cambian su postura una vez en el poder, a pesar de que en campaña se presenten como amigos de la clase trabajadora y prometan apoyar sus luchas.

Puntualizó que los trabajadores han estado batallando con modificaciones a las leyes que afectan sus derechos laborales. “Lamentablemente, no han visto acciones concretas en favor de los trabajadores. Uno de los temas pendientes es una modificación relacionada con el IPECOL (Instituto de Pensiones del Estado de Colima), que se detuvo en el Congreso”.

En su opinión, se ha demostrado quiénes han desfalcado el IPECOL y el dinero de los trabajadores. Por lo tanto, es crucial analizar cuidadosamente las propuestas de los candidatos, ya que ofrecen por un lado pero pueden actuar de manera diferente una vez en el poder.