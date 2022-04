Taxistas dan ultimátum para el retiro de mototaxis; Diana Zepeda “no estoy facultada para detenerlas”

*El ingreso de las mototaxis fueron desde el pasado sábado y no están reguladas, denunciaron.

Luis Rosales Chávez|CN COLIMANOTICIAS



Armería, Col.- Taxistas de este municipio se manifestaron en la planta baja de la presidencia municipal desde las 9:30 de la mañana hasta las 15:30 horas, inconformándose por el ingreso de las mototaxis, las cuales funcionan desde el pasado sábado.



Tras los reclamos los taxistas, se presentó la sub secretaria de movilidad Blanca Livier Rodríguez y la presienta municipal Diana Zepeda quienes por espacio de casi dos horas dialogaron con los taxistas en la sala de usos múltiples.



El dirigente de los taxistas Noé Rodríguez, dijo que el tema por el cual se manifestaron es por el funcionamiento de las mototaxis, pues no están reguladas “y nos afecta mucho a nuestro gremio».



Admitió que tras el diálogo con las autoridades de movilidad y del municipio “quedamos conformes, sólo estamos esperando resultados, hicimos el reclamo de que las motos taxis no están reguladas , y en lo que se refiere a la presidencia municipal y a la secretaria de Movilidad esperamos que hagan lo que está al alcance de la ley”.



Dijo que tanto la sub secretaria de movilidad como la presidenta municipal “están en la misma frecuencia, nos dicen que tenemos toda la razón y van a dar respuesta porque se van a coordinar para dar resultados”.



Sobre las acciones que tomarían en caso no haber resultados Rodríguez Isiordia, señaló “primero vamos a esperar resultados confiamos mucho en la secretaría de movilidad y de vialidad para que den resultados yo pienso que les daremos dos o tres días nada más para manifestarnos en caso contrario “ advirtió.



Por su parte la presidenta municipal Diana Zepeda, aclaró de manera tajante que no está facultada para detener a las mototaxis.



“A nosotros lo que nos corresponde y de lo que estoy facultada exclusivamente es multar por la regulación de que transiten con seguridad casco, permiso, licencias de conducir, todo lo que está en la reglamentación de los papeles pero ahí en más no estoy facultada para detener mototaxi mi poder es ejecutivo no soy la que legisla tendrían que tener un acercamiento con los diputados” aclaró.