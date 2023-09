SOPLAN VIENTOS FAVORABLES

AMANECER POLÍTICO

Por: Felipe Díaz Cortez

Por primera vez en muchos años, por no decir: en toda mi vida. Veo a un presidente de la república que sabe a la perfección hacía dónde va, hacia dónde dirige al país, por tanto, el viento para él y el país es favorable.

Como humano, puede cometer errores, pero no horrores como se cometían antes, cuando la élite económica y social era que se llevaba todo el pastel y a la mayoría de la gente ni migajas le llegaban.

Hoy las condiciones de los más pobres son mejores, quizá no como ellos quisieran, pero sí mejores.

En unos cuantos meses más, deberemos elegir a quien reemplace al actual presidente, Andrés Manuel López Obrador. Hay dos caminos, volver al pasado lleno de corrupción e impunidad, para continuar con la privatización de miles de cosas y vendiendo al país al mejor postor. Dónde unos cuantos se llenan los bolsillos de dinero, mientras que la mayoría del pueblo no tenga ni para un kilo de tortillas o continuar con la transformación nacional, dónde los pobres sean los que más apoyos reciban del gobierno, mientras que los poderosos tengan certeza en sus bienes y seguridad en sus inversiones.

Esos son los dos caminos, sin embargo, hay un sector del país, por cierto, los de mayor poder económico que no quieren jalar parejo, quieren seguir con privilegios como no pagar impuestos, beneficiarse de las obras públicas, vender caro y malo, tener a la clase trabajadores con una pata en el pescuezo, entre otras cosillas de las que una persona normal debería sentir vergüenza.

No tengo duda que, si seguimos por el camino trazado por el actual presidente, AMLO, México en pocos años, transitará por senderos más humanistas y mejor calidad de vida para su gente, sin excluir a nadie.

Tampoco tengo duda que si los que nacieron y se desarrollaron creyendo que la corrupción y la impunidad era signo de fuerza y grandeza, comienzan a modificar sus actitudes, también a ellos les va a ir mejor, mucho mejor.

Vivir bien con el menor esfuerzo no es chingar al que se deje, es hacer las cosas con calidad y sentido humanista donde se reflexione que no es necesario perjudicar a otros para estar mejor.

Conozco a personas, que incluso son mis parientes que, si no te dejas chingar, te los haces enemigos. Y así nada prospera. Así difícilmente de avanza.

México es un país rico, me lo dijo un profesor en los primeros semestres de la carrera, lo malo es su gente que no cambia, no avanza y no deja avanzar a nadie. Incluso me contó la historia de los chacales mexicanos y los gringos, algo que ustedes ya han oído.

Pero todo eso está cambiando y va a cambiar más, siempre y cuando haya continuidad en los proyectos que viene impulsando en Gobierno de México, donde la igualdad y la equidad son prioridades indiscutibles.

La inseguridad es un tema que a todos preocupa, pero como lo he comentado infinidad de veces, en general, los delincuentes no son extranjeros, no son extraterrestres, surgen de nuestra misma sociedad, debido a los malos gobiernos que hemos tenido. ¿Hay solución?, sí, sí hay solución porque fue creada por nosotros mismos y en nosotros mismos está la solución. Y cuando digo nosotros me refiero a los tres poderes, a los tres niveles de gobierno, a la sociedad en general, amas de casa, estudiantes, trabajadores, viejos, jóvenes, niños, hombres, mujeres, etc., etc. ¡Todas y todos!

Algunos dicen que nos hace falta un presidente como Nayib Bukele, que está metiendo al orden al Salvador, no me desagrada la idea, pero aquí la CNDH nos limita, porque parece que tiene pacto con la delincuencia organizada.

El México hay una situación que dudo se vea en otros países, cito un ejemplo: Ayer Marcelo Ebrard era adversario de los conservadores, hoy es uno de sus principales ídolos, tan sólo porque se enfrentó al presidente. Y así ha pasado con otros personajes de la vida política del país y se debe a que ellos anteponen sus propios intereses a los intereses del país. Nada raro.

Así las cosas, está en nuestras manos darle continuidad el proyecto de nación del nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador y que mejor que sea una mujer como la Dra. Claudia Sheinbaum la que encabece a los comités de defensa de la cuarta transformación. Basta que el día de la elección, desde muy temprano vayamos a las urnas a depositar nuestro voto y así cerrarle el paso a cualquier vestigio de fraude o cosa similar.

“No hay viento favorable para quien no sabe a dónde va”. Y nosotros, los mexicanos tenemos rumbo.

*Las opiniones expresadas en este texto de opinión, son responsabilidad exclusiva del autor y no son atribuibles CN COLIMANOTICIAS.