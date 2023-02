Solo a puras promesas de apoyo han traído a los adultos mayores en Tecomán: representante

Luis Rosales Chávez|CN COLIMANOTICIAS

Tecomán, Col.- La representante en Tecomán del Movimiento de adultos mayores, Delia Gómez, lamentó que a las personas adultas en este municipio “los traen a puras promesas” ya que ni vivienda ni despensas les han entregado, aún cuando fue un compromiso de las autoridades.

Delia Gómez dijo que a lo largo de varias administraciones han venido solicitando

vivienda, atención médica de primera calidad, “y pues no, no hemos tenido respuesta también pedimos despensa pero no son periódicas las entregas pues tardan un tiempo y ya no nos vuelven a dar”, señaló.

Delia Gómez aclara que necesitan algo seguro para los adultos, “con López Obrador nos dan un poco más de 5 mil pesos pero acuérdate que un adulto mayor se enferma y tiene que comprar medicamentos porque van al hospital y no hay medicamentos y tienen que comprarlo y luego algunos tienen que pagar renta”.

Dijo por último que tan solo en Tecomán existen más de 250 pérdidas adultas que viven en situación complicada y algunos sin familia.