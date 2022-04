SNTSA llama a Indira y a 25 legisladores, acudan a hospitales de Colima a corroborar la falta de medicamentos

Edgardo Zamora|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- La dirigente de la sección 30 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA), Dolores González Meza, llamó a la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno Silva y los 25 diputados a que se echen una vuelta a Hospitales y Centros de Salud del estado para que corroboren la falta de medicamentos.

“Entonces si ella no tiene y diputados de la otra parte no tienen confianza de lo que exponen los diputados, los invito a que vayan a todos los hospitales y centros de salud para que constaten con todos los trabajadores y usuarios que no tenemos recursos para atenderlos, no hay insumos”.

Esto luego de que la mandataria estatal, Vizcaíno Silva, expresara que se ha triplicado abasto de medicamentos y material de curación en los centros de salud de la entidad colimenses.

Al respecto, González Meza calificó de lamentable que la secretaría de Salud, Martha Yaneth Espinosa, le ponga dichos datos a la gobernadora Vizcaíno Silva.

“Dice la gobernadora que le puso tres partes y pues ¿dónde están?, quien debe tomar a cuenta es a ella (Yaneth Espinosa) para que le dé la información”.

Tras asegurar que no quiere conflicto con nadie, la dirigente sindical expresó que ni los trabajadores ni familiares de pacientes mienten sobre la falta de medicamentos y material de curación.

“Los trabajadores no somos ni mentirosos ni huevones, hemos estado en las circunstancias tanto climatológicas y de pandemia, y ahorita con la situación de inseguridad se llevan la gente baleada y herida y no hay coordinación con el sistema de seguridad porque lo recomendable sería que llegaran y encapsularan el hospital para que estuvieran protegidos los trabajadores y quienes reciben atención”.