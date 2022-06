Sistema Estatal Anticorrupción no funciona

Por: Ángel Durán.

¿Está funcionando el Sistema Estatal Anticorrupción en Colima? No, y no porque, si funcionara, estaríamos viendo buenos resultados en esta materia. No vemos que haya carpetas de investigación enviadas a los tribunales, ni asuntos importantes que socialmente han sido conocidos o que se haya sancionado a los o a las responsables.

Colima forma parte de los estados, donde uno de sus exgobernadores está señalado entre la lista de los que desviaron recursos públicos de grandes cantidades en donde debió haber sido sancionado y se debieron haber recuperado sus recursos y devueltos al erario estatal.

Las autoridades encargadas de hacer este trabajo, no lo están haciendo bien y como consecuencia no hay ninguna devolución por estos desfalcos.

El Estado de Quintana Roo, es un referente a nivel nacional, pero es de los pocos que están funcionando excelente, basta observar el informe, rendido la titular de Comité Fiscalía Estatal Anticorrupción del Sistema Estatal Anticorrupción de aquella entidad federativa, en la que ha informado que, hasta el mes de febrero de 2022, había recuperado 1 976 445 127.44, (o sea casi $2,000,000,000) aquí en Colima, no se ha visto nada de eso.

El sistema anticorrupción en nuestro Estado se creó desde 2017, al analizar la ley fíjese usted, quiénes son los integrantes del Comité Coordinador:

“Artículo7. El Sistema Estatal se integra por: Los integrantes del Comité Coordinador; El Comité de Participación Ciudadana; y Los Municipios, quienes concurrirán a través de sus representantes en los términos previstos por la presente Ley.

Son integrantes del Comité Coordinador: Un representante del Comité de Participación Ciudadana, quien lo presidirá; El titular del Órgano Superior de Auditoría, Fiscalización Gubernamental del Estado; El titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; El titular de la Contraloría General del Estado, en su carácter de Órgano Interno de Control del Poder Ejecutivo del Estado;

El Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado; El Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado; y El

Comisionado Presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del Estado.

Si usted analiza, los integrantes del Comité Coordinador, los encargados de combatir la corrupción, curiosamente son los mismos a los que socialmente se les conoce, como los que la ocasionan, entonces, por eso no tenemos resultados óptimos en su combate; pues los asuntos más importantes que se le dan a conocer; el Comité, simple y sencillamente sus integrantes no los investiga y ahí están las consecuencias.

Por otra parte, desde un principio se denunció que el primer fiscal que tuvo el sistema, no contar con los méritos y capacidades para el desempeño del cargo y ahora está dicha fiscalía, sumida en el rezago, donde su actual titular ha referido que, cuando le dieron el cargo, a principios de este año, contaba con más de 600 carpetas sin investigar, o sea, prácticamente todas las carpetas de investigación que se recibieron desde el principio de su creación estaban archivadas.

Por otra parte, el Comité de Participación Ciudadana conocido como CPC tampoco ha hecho parte, su relación con la sociedad, pues el elemento más importante que se necesite para combatir la corrupción, es, que, si no se incluye a la sociedad, simple y sencillamente no hay combate.

Dado que los resultados son prácticamente nulos porque en lo que me consta porque he asistido como partes interesado en la composición del SEA, son conferencias, pláticas, convivencia de lo que ya se conoce y en todo momento se dice que hay mucha corrupción y que la están combatiendo, pero vea usted los resultados.

Por eso es que, es urgente y necesario, replantear una estrategia integral para reconformar al Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción a fin de que éste trabaje de diferente manera y se evalúe sus resultados.

Nada más, para que se dé cuenta, ya que en Internet está todo. Vea en internet que hay de avances sobre este tema en nuestro estado, es más, ni siquiera página tienen.

www.angelduran.com