Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de Salud de Colima denuncia presunta corrupción

Colima, Col.- Trabajadores agremiados a la Sección 14 del Sindicato Nacional Independiente de la Secretaría de Salud, se manifestaron por presunta corrupción, venta de plazas, de contratos y de licencias por parte de la Sección 30 del Sindicato Nacional Trabajadores de la Secretaría de Salud.

Esta fue encabezada por su dirigente Ana Lilia Fuentes Valencia quien expresó que salieron de la Sección 30 inconformes por la corrupción que existe.

“Decidimos formar este sindicato, con nosotros no va haber venta de plazas, no va haber venta de contratos y mucho menos de licencias, en la 30 existe eso todavía, ahí existe el compadrazgo, venta de plazas, prioridades a los familiares y a los trabajadores de base no les dan la información de qué se les hace a las cuotas que les llega del nacional”.

Además aseguraron que hay inconformidad porque entre otras cosas, no se les ha dado una respuesta a su pliego petitorio, el cual le fue presentado la semana pasada.

“Nosotros sí somos reconocidos por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social federal, presentamos el pliego petitorio, hablamos con la secretaria de Salud y se comprometió muy formalmente a que hoy nos daría respuesta acerca de nuestras peticiones, lo cual no se dio, nos dicen que la secretaria no se encuentra”.

Fuentes Valencia dijo que la manifestación es para exigir el cumplimiento a sus derechos, porque no se les está tomando en cuenta por parte de la secretaria de Salud, Martha Espinosa Mejía, a quien señalaron, está haciendo acuerdos con la Sección 30 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud.

En ese sentido, aseguró que la secretaria de Salud está cometiendo un delito al tomar acuerdos con Dolores González Meza en torno a los trabajadores, pues si ella no tiene toma de nota no representa legalmente a nadie.

Además acusó que el encargado de recursos humanos de la Secretaría de Salud, de apellidos Valencia Vargas, también está violentando sus derechos.

“Acaba de sacar un boletín en donde están presentando bases y códigos para que los trabajadores puedan acceder a ellos, pero está incluyendo una cláusula que viola nuestros derechos, pues pide una carta de disciplina sindical expedida por la Sección 30, ¿por qué la Sección 30, si no está legalmente avalada?”.