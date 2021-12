Otorga MC su voto de confianza a Indira y su Plan Estatal de Desarrollo

Alfredo Quiles Cabrera|CN COLIMANOTICIAS



Colima.- La fracción parlamentaria el partido Movimiento Ciudadano (MC) ha decidido otorgar un voto de confianza a la Gobernadora Indira Vizcaíno Silva y a su Plan Estatal de Desarrollo 2021=2027 razón por la que en la pasada sesión del Poder Legislativo se voto a favor del documento.



En su voto a favor del Plan Estatal de Desarrollo, los diputados de MC han preponderando en todo momento el beneficio para todos.



La diputada de Movimiento Ciudadano Glenda Yazmín Ochoa dijo que saben de las difíciles condiciones por las que atraviesa el estado, “hay grandes temas pendientes que representan desafíos para la administración estatal, no obstante, con apertura, colaboración y sobre todo apegados en el marco de la legalidad se podrán cumplir los compromisos del actual sexenio, esperando la transformación que hemos venido escuchando”.



La legisladora de la bancada naranja en el Congreso local advirtió que “vigilaremos que no se sectorice programas, sino que sean aplicables con la inclusión de todos, puesto que el sector empresarial en todos sus niveles, son los que generan la economía, empleo e impuestos para que el estado se vea beneficiado».



Yazmín Ochoa dijo que el Plan estatal de Desarrollo es el instrumento que sirve al Gobierno para fijar las líneas de acción, directrices para llevar a cabo en el cumplimiento de los objetivos a corto, mediano y largo plazo para el beneficio de los colimenses.



“Otros gobiernos han trazado esquemas de planeación inalcanzables, otros más no realizaron los proyectos adecuados para cumplirlos y otros no solo los ignoraron, sino que destruyeron sectores para lograr el cumplimiento de sus beneficios particulares”, acusó la legisladora de MC.



Antes de concluir mencionó la legisladora, que en MC darán seguimiento y observarán con sumo cuidado el cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027, porque preponderamos el beneficio de los ciudadanos colimenses, ya que ellos serán nuestra prioridad siempre, dijo Glenda Yazmín Ochoa.

