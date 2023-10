Sindicalizados confían en que Elías Lozano termine su mandato sin deberles

Luis Rosales Chávez|CN COLIMANOTICIAS

Tecomán, Col.- El secretario general del sindicato de trabajadores al servicio del ayuntamiento de Tecomán, DIF y Comapat, Audelino Flores Jurado, dijo que a un año de que termine la administración de Elías Lozano en su segundo periodo, esperan que se vaya sin dejar deuda con la clase trabajadora, toda vez que su administración sí ha generado adeudo, muy aparte de lo que otras administraciones han dejado.

En referencia a las declaraciones del alcalde Elías Lozano, donde señala que no va a dejar adeudo alguno al municipio, Flores Jurado aseguró que los trabajadores “quisieran creerle” y que efectivamente no deje ninguna deuda “porque hasta ahorita nos adeuda alrededor de 200 millones, ojalá y los pague en su administración”.

Afirmó que el alcalde no da cifras correctas cuando dice que no ha generado deuda con el sindicato “porque sí nos debe de su administración varias cosas”. A manera de ejemplo señaló que no les han entregado las becas, se les deben uniformes, botas y una serie de bonos que no especificó pero que afirmó, están pendientes solo de la administración actual.

Los adeudos generados, dijo, son muy aparte de los laudos que se tienen pendientes y a esto se suma la falta de incrementos de salario: “que no se ha dado en su administración en homologación con el Gobierno del Estado, es alrededor de un 25% de incremento de varios años, así que es inexacta su declaración en el sentir que va al corriente, sin ánimo de confrontar pero no está en lo justo, sí le debe a los trabajadores y mucho dinero”.