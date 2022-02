¿Será sincera la invitación al diálogo por parte del STJE?

“Justicia eficiente”

Por: Ángel Durán.

Hoy 8 de febrero, en la explanada del poder judicial del Estado de Colima, nuevamente, hacen acto de presencia, la comunidad jurídica colimense “NO MÁS LETARGO”, para informar, que han presentado una iniciativa de ley, con proyecto de reforma al Congreso del Estado, para que cualquier diputado o diputada, la puede hacer suya y darle trámite, a fin de reformar tanto la Constitución colimense como a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Colima, y establecer un procedimiento adecuado, que deberá tomar el poder ejecutivo y el poder legislativo en el nombramiento y aprobación de los magistrados y magistradas del poder judicial local.

Una gran parte de esa iniciativa, fue leída por los integrantes de este movimiento, en este evento; entre lo que se destaca; es que; le piden al ejecutivo del Estado, que, cuando lleve a cabo un procedimiento para elegir una magistratura, lo hagan a través de una convocatoria, para que, invite a todos aquellos y aquellas integrantes de la abogacía, que consideren tener méritos y capacidades para desempeñar el cargo de magistratura, acudan a un procedimiento para que ellos mismos puedan justificar tener méritos y capacidades y; aparte, entre otras cosas, se les haga un examen de oposición; y con toda una serie de pasos, que deberá seguir el ejecutivo, para nombrar, al abogado o abogada que tenga mejores méritos, para ocupar ese cargo; una vez encontrado, por cada silla vacante en el poder judicial, tendrá que mandar una terna, cuidando la equidad y el género.

De la misma lectura, se informó a la sociedad; que el presidente del poder judicial, Dr. Bernardo A. Salazar Santana, les envío, un oficio; solamente dos integrantes del movimiento; una de ellas, al licenciado Pablo Navarrete Zamora y otra al licenciado Mario García Solórzano; denominándolos voceros del movimiento “por una justicia pronta y expedita: este comunicado lo podemos ver en redes sociales.

En síntesis, el presidente, se dirige a ambos abogados; para comentarles; que respeta la manifestación libre y pacífica de las ideas, sobre todo, para continuar deliberando sobre las mejores prácticas en la administración de justicia del STJE, y que, está consciente que hay diversas problemáticas y que no se han solucionado. Les dice también, que, refrenda su disposición para mantener canales de comunicación y seguir dialogando de manera respetuosa y constructiva, y dice que, lo prueba con las reuniones que él ha celebrado, con la abogacía de los tres partidos judiciales, que hay en Colima; que el continúa con las puertas abiertas para tomar en cuenta, cada una de las propuestas, que le hagan llegar y así mejorar la justicia, con base en el derecho humano a que todas las personas tienen derecho de conformidad con la Constitución. Y es todo lo que dice.

El presidente, se ve que envío este oficio de invitación, todavía desdeñando las intenciones del movimiento “NO MÁS LETARGO” pues se dirige a otro movimiento que él llama “POR UNA JUSTICIA PRONTA Y EXPEDITA”; quizá, porque su nombre, el primero, no le agrada y socialmente es negativo; y el segundo, que no es el eslogan del movimiento al que él aparente referirse, es un anhelo y una disposición constitucional, porque todos anhelamos tener una justicia que sea pronta, que sea rápida, que sea expedita y no haya demora; el movimiento “NO MÁS LETARGO” está integrado hasta el momento, por 14 organizaciones civiles, aunque en la lectura del día de hoy, se dijo, que ya se encontraban adheridas más de 200 asociaciones, algunas estatales y otras de carácter nacional.

Por otro lado, el mismo poder judicial; los autonombra, como, únicamente voceros del movimiento “JUNTOS POR UNA JUSTICIA PRONTA Y EXPEDITA”, ¿cómo llega a esta conclusión el presidente? Lo ignoró, quizás lo quiera hacer, para generar una división, debió dirigirla a los integrantes del movimiento; son intentos ilógicos; en el movimiento, no hay voceros exclusivos, ni que se nombren de manera definitiva, son diferentes organizaciones civiles y las tareas se hacen de manera democrática y todos y todas sus integrantes, por decisión mayoritaria que se toma, se nombra quien o quienes llevan a cabo una comisión, sin que hasta la fecha haya una vocería única.

Por otra parte, el presidente lo que le dice, a ambos abogados, es que, mantiene los canales de comunicación, para seguir mejorando el sistema de justicia y les dice que ya ha celebrado reuniones con los abogados en el Estado.

No está haciendo, ninguna invitación al movimiento “NO MÁS LETARGO” para discutir las propuestas que éstos piden; si analizamos, lo que dice el presidente, y lo que se ha publicado en medios de comunicación y redes sociales, las reuniones que ha tenido con otras organizaciones civiles de abogados en el Estado, ha sido nada más para contrarrestar las acciones del movimiento “NO MÁS LETARGO” y mucho menos, ha abordado el tema que este movimiento pretende lograr por el cambio del sistema de justicia.

El movimiento “NO MÁS LETARGO” quiere cambiar la estructura del poder judicial, quiere avanzar en la calidad de justicia, propone que se evalúe a los jueces, que abatan el rezago, que dejen de utilizar el legalismo a ultranza y todos sus jueces y magistrados, principalmente estos últimos, ya juzguen con un sistema judicial humanista; estos temas y todos los que se señalan en el manifiesto judicial, que se les presentó el 13 de diciembre de 2021, temas que el presidente no ha dialogado con las otras organizaciones de abogados.

Por eso es que, el titular del poder judicial, no está siendo sincero con lo que quiere aparentar ante la sociedad, -de que está haciendo de invitación a los que integran este movimiento- se requiere mayor seriedad y compromiso social por parte del poder judicial, para atender estos reclamos; sin embargo; y, ojalá, hubiera los acercamientos; pero se propone y ojalá así se haga, para ser directos, transparentes, y sinceros con la sociedad, que sus diálogos fueran en público y que se transmitieran en vivo y en directo entre, los magistrados del poder judicial incluyendo al presidente, porque todos en pleno son los que pueden tomar la decisión de un cambio radical y todos los integrantes del movimiento “NO MÁS LETARGO” porque son a éstos a los que se han dirigido este movimiento, porque le han pedido que los atienda y quieren discutir con el poder judicial sus propuestas; y el presidente no es claro en su oficio.

Queremos discutir con el pleno del poder judicial las propuestas de reforma, que no ignoren el contenido del manifiesto judicial porque ahí está la solución, a dar los primeros pasos para tener un sistema de justicia eficiente; es una de las apuestas, de uno de los integrantes de este movimiento Abogados Académicos Independientes A.C. “NO MÁS LETARGO”

Basta de sacarle la vuelta, el poder judicial tendrá que agarrar el toro por los cuernos, como dice el dicho y que no trate de mandar un mensaje, que, si se quiere platicar, pero como él siempre lo ha hecho, o sea, no quiere cambio estructural. La opinión de esta columna es únicamente de quien la suscribe, respecto del comunicado del STJE.

