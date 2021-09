Señala regidor Ángel Venegas que los mismos funcionarios que entregan son los que recibirán; ‘esto no cuadra’

Luis Rosales Chávez|CN COLIMANOTICIAS

Tecomán, Col.- El regidor de MORENA Ángel Venegas López, dijo que lo más llamativo de este proceso entrega-recepción «es que no habrá ningún cambio de funcionarios, llama la atención que los mismos funcionarios que van a salir y entregar son los que van a recibir y asumir el mismo cargo, es algo que no me cuadra mucho que sean los mismos, no hay ningún cambio”.

De acuerdo a la primera sesión ordinaria de la Comisión para la Transmisión del Mando Gubernamental, el ayuntamiento de Tecomán ya inició los trabajos del proceso de entrega recepción a Integrantes de la Comisión integrada por el Congreso del Estado, en esta primera sesión se definió a quienes estarán supervisando el proceso tanto de las autoridades entrantes como salientes.

Informó que la comisión para la entrega recepción se integrará por tres regidores salientes, debiendo ser representante de cada partido, en este caso de los salientes por Morena, va el regidor Ángel Venegas López, del PRI Santiago Chávez Chávez y del PAN Sergio Anguiano Michel.

En relación a la comisión de las autoridades entrantes que encabeza Diana Karol Salazar Orozco, Presidenta del Consejo Municipal, también existen tres personas designadas, serán Amparo Yanira Arreola Valdez, Rafael Hernández Castañeda Francisco Javier Espíritu Ventura, denominados regidores integrantes del Consejo Municipal del Ayuntamiento de Tecomán.

De conformidad al artículo 8° de la Ley de entrega Recepción de los Ayuntamientos del Estado de Colima y los lineamientos Establecidos por el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, la Comisión para la Transmisión del Mando Gubernamental estará integrada por cinco grupos de trabajo.