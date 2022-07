Senado de México, a iniciativa de integrantes morenistas, analiza la prohibición de venta de alcohol en eventos deportivos y conciertos

CN COLIMANOTICIAS

México.- Así lo reveló el columnista “Francotirador” del periódico Record, que a decir de este “la 4T está tratando de prohibir la venta de alcohol en los eventos y espectáculos públicos, y yo que defiendo a capa y espada a mi cabecita de algodón, con esta me está perdiendo ahora sí.

Resulta que en el Senado, la Comisión de Salud, así como en el Congreso de la CDMX, a iniciativa de un par de políticas morenistas, ya se está legislando que se prohíba la venta de cerveza en todo el país en los partidos, no sólo de pambol, sino de cualquier deporte, así como en los conciertos, como bien adelantó mi amigo Javier Tejado en su columna en SDP. Me cuentan que hay una preocupación que nace de la Secretaría de Salud por los altos índices de alcoholismo en México.”

El periodista finaliza diciendo que, “en poco más de un mes que se reanudan las labores legislativas se aprobarán estos cambios a la reglamentación, que parecen no tener freno.”

Con información del diario Récord