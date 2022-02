Se ‘ponen las pilas’ en la Comisión de Responsabilidades del Congreso; admiten 2 demandas de Juicio Político y abren un expediente contra Locho

*En el tema de la demanda de Juicio Político contra Leoncio Morán, el presidente y vocal de la Comisión, Ignacio Vizcaíno y Glenda Yazmín Ochoa, respectivamente, “se excusan” y no participaran en el análisis y dictamen.

Alfredo Quiles|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- Finalmente, y luego de dos meses sin sesionar, la Comisión de Responsabilidades del Congreso del Estado de Colima sesionó este miércoles y “admitió dos demandas de juicio político contra funcionarios de la administración estatal, desecho dos más y abrió un expediente en contra del ex alcalde Colima y ex candidato de Movimiento Ciudadano a la Gubernatura del Estado, Leoncio Alfonso Morán Sánchez”.

Además, durante la reunión de trabajo de la Comisión de Responsabilidades, el presidente y la vocal de dicha Comisión, Ignacio Vizcaíno y Glenda Yazmín Ochoa, respectivamente, “se excusaron para no participar en el estudio, análisis, discusión y aprobación del dictamen” de la demanda en contra de su ex jefe en la administración municipal de Colima 2018-2021, pues ambos fueron funcionarios con Locho Morán: Director Jurídico y Sindico, respectivamente.

Ambos integrantes de la Comisión de Responsabilidades pertenecen al Partido Movimiento Ciudadano, mismo partido al que pertenece el presunto indiciado Leoncio Morán.

Además, la Comisión está integrada por Kathia Zared Castillo Hernández (PES), Andrea Naranjo Alcaraz (Morena) y Héctor Magaña Lara (PRI), quienes serán los encargados directos de sacar adelante el expediente en contra de Leoncio Morán.

JUICIOS

Durante la reunión, la Comisión de Responsabilidades de la Sexagésima Legislatura del Estado, a fin de admitir dos juicios políticos y uno más quedó radicado, mismo que fue interpuesto hace unos días.

Los legisladores de esta Comisión acordaron admitir dos juicios políticos en contra de ex funcionarios de la administración estatal anterior, dos solicitudes fueron desechadas porque no cumplían los requisitos señalados en la Ley y uno más fue radicado.

Es de mencionar que al interior de la Comisión de Responsabilidades “acordaron manejar con mucha cautela los juicios políticos que se admitieron”, los cuales se han manejado a través de los medios de comunicación y que son contra ex funcionarios de la anterior administración estatal (el ex gobernador Nacho Peralta y el ex secretario de Finanzas, Carlos Arturo Noriega).

Según se dijo, hoy solamente fue para conocer que solicitudes se habían presentado de manera correcta, pero no se ha entrado al análisis de ninguna de las solicitudes.

Sobre la solicitud de juicio político en contra del ex alcalde de Colima, Leoncio Morán Sánchez, el asunto quedó radicado y se comenzó a integrar el expediente en donde quedó radicada la solicitud.